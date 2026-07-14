Se reducen los diagnósticos de legionelosis en NY; aún se desconoce el origen

ARCHIVO – El exterior del museo Solomon R. Guggenheim, diseñado por Frank Lloyd Wright en Nueva York, el 31 de mayo de 2011. (AP Foto/Kathy Willens, Archivo) AP

Nadie ha muerto en el brote ocurrido en el Upper East Side de Manhattan, pero 49 pacientes han requerido hospitalización, aunque hasta ahora, 34 de ellos han regresado a casa, señaló el comisionado de Salud de la ciudad, el doctor Alister Martin. Datos de la ciudad muestran que se diagnosticaron dos casos nuevos a partir de muestras tomadas de jueves a sábado, en comparación con hasta 11 por día detectados en muestras anteriores.

“Todas estas cosas juntas dan una señal alentadora”, afirmó Martin en una conferencia de prensa virtual.

Esto ocurrió un día después de que la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, demócrata y residente del Upper East Side, se quejara de que el Departamento de Salud no hacía ni informaba lo suficiente. El martes se envió un mensaje a la oficina de Menin solicitando comentarios.

La enfermedad del legionario es una forma de neumonía causada por la bacteria Legionella, que crece en el agua tibia y puede propagarse en sistemas de enfriamiento de edificios, jacuzzis y cabezales de ducha. En muchos casos, las personas contraen la enfermedad al inhalar diminutas gotas de agua contaminada; sin embargo, no se transmite de persona a persona.

El padecimiento es tratable, pero es mortal en alrededor del 10% de los casos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés). Siete personas murieron y más de 100 enfermaron durante un brote ocurrido el año pasado en el vecindario de Harlem, en Nueva York. Algunas de las fuentes fueron las torres de enfriamiento —dispositivos que a veces se usan para enfriar edificios grandes— de un hospital administrado por la ciudad y el sitio del laboratorio de salud pública de la ciudad.

Las autoridades de salud trabajan para identificar el origen del brote en el Upper East Side, que se detectó por primera vez el 2 de julio a partir de dos casos en estrecha proximidad. La investigación se amplió para abarcar tres códigos postales con alta concentración residencial.

La ciudad informó el martes que ha inspeccionado las 183 torres de enfriamiento del área, y 76 de ellas dieron positivo en pruebas de primera ronda que no distinguen entre bacterias vivas y muertas.

Entre los edificios está el Museo Guggenheim, edificios de apartamentos en Park Avenue y Fifth Avenue, escuelas privadas y otros.

Hasta ahora, el Guggenheim y otros 56 edificios han completado las limpiezas requeridas, que implican drenar y desinfectar las torres de enfriamiento, explicó Martin. Los otros 19 edificios que dieron positivo deben hacerlo a más tardar el jueves.

Martin señaló que la ciudad antes esperaba los resultados de pruebas de segunda ronda para detectar bacterias vivas antes de ordenar esas limpiezas, pero este año decidió no retrasarlas. Las pruebas tardan alrededor de dos semanas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP