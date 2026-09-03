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Se reanudan combates entre gobierno y milicias en suroeste de Somalia

MOGADISCIO, Somalia (AP) — Los combates estallaron de nuevo entre fuerzas gubernamentales y milicias en las afueras de Baidoa, ciudad del suroeste de Somalia, a primera hora del jueves, con reportes de intensos enfrentamientos y de huida masiva de la población civil de sus hogares.

En esta fotografía tomada con la cámara de un celular, personal de seguridad patrulla una calle en Baidoa, Somalia, el jueves 3 de septiembre de 2026. (Foto AP/Bishar Mayow Mukhtar)
En esta fotografía tomada con la cámara de un celular, personal de seguridad patrulla una calle en Baidoa, Somalia, el jueves 3 de septiembre de 2026. (Foto AP/Bishar Mayow Mukhtar) AP

El Ministerio de Defensa de Somalia informó que las fuerzas gubernamentales respondieron a un ataque de combatientes leales al exdirigente del estado de suroeste Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagareen y al grupo extremista al-Shabab, vinculado a la red Al Qaeda.

Los enfrentamientos representan la escalada más reciente en una disputa política y de seguridad entre el gobierno federal de Somalia y Laftagareen por el control del estado de Suroeste. Las fuerzas federales tomaron el control de Baidoa el 30 de marzo, tras lo cual Laftagareen renunció. Había gobernado el estado desde 2018.

Los choques cesaron a primera hora de la tarde, pero no había información oficial sobre víctimas ni sobre el alcance de los combates. Tropas gubernamentales patrullaban las calles, ambulancias se apresuraban hacia las víctimas y residentes salían para evaluar los daños y retirar de la acera ropa ensangrentada.

El médico Abdikafi Omar Mohamud, jefe del Departamento de Emergencias del Hospital Regional de Bay en Baidoa, declaró a The Associated Press que su personal recibió a 71 heridos, incluidas 15 mujeres, y a un civil muerto.

Abdullahi Haji, residente de Baidoa, contó a la AP por teléfono que abandonó su casa en cuanto escuchó el intenso tiroteo y balas perdidas que caían en zonas residenciales.

Baidoa, a unos 245 kilómetros (150 millas) al noroeste de Mogadiscio, es un importante centro humanitario y acoge a más de medio millón de personas desplazadas por el conflicto y la sequía.

El mes pasado, los combates en Baidoa y sus alrededores dejaron al menos cuatro civiles muertos y otros 98 heridos.

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El periodista de The Associated Press Bishar Mayow Mukhtar contribuyó a este despacho desde Baidoa, Somalia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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