Se forma depresión tropical frente a las costas de México; podría convertirse en huracán

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La depresión tropical se encuentra a unos 901,23 kilómetros (560 millas) al sur del extremo sur de Baja California. Tiene vientos máximos sostenidos de 56 km/h (35 mph) y se desplaza hacia el oeste a 29 km/h (18 mph).

Se espera que el fenómeno se fortalezca de manera constante y podría convertirse en huracán para la noche del jueves.

No hay vigilancias ni alertas costeras vigentes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP