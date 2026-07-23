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Se estrella helicóptero militar en República Checa, matando a soldado a bordo

PRAGA (AP) — Un helicóptero Venom del ejército checo con cinco soldados a bordo se estrelló el jueves, causando la muerte de al menos uno de ellos, informaron las autoridades.

El ejército checo indicó que el suceso ocurrió alrededor del mediodía en una base de la fuerza aérea en Náměšt nad Oslavou, ubicada a 180 kilómetros (112 millas) al sureste de Praga.

El servicio regional de rescate señaló que una persona murió mientras que otras tres resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales.

Los militares no han difundido más detalles sobre el siniestro ni sobre las lesiones de los soldados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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