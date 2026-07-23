Se estrella helicóptero militar en República Checa, matando a soldado a bordo

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El ejército checo indicó que el suceso ocurrió alrededor del mediodía en una base de la fuerza aérea en Náměšt nad Oslavou, ubicada a 180 kilómetros (112 millas) al sureste de Praga.

El servicio regional de rescate señaló que una persona murió mientras que otras tres resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales.

Los militares no han difundido más detalles sobre el siniestro ni sobre las lesiones de los soldados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP