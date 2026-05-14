Se espera que aspirantes a liderar Reino Unido se postulen para destituir a primer ministro Starmer

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El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer (centro), camina por la Cámara de los Comunes para asistir al discurso de apertura del Parlamento, en el Palacio de Westminster, Londres, el 13 de mayo de 2026. (Toby Melville/Pool Foto vía AP) AP

Aliados del secretario de Salud, Wes Streeting, afirman que hará un anuncio más tarde en el día tras reunir apoyos suficientes entre los legisladores del gobernante Partido Laborista para desafiar a Starmer por el liderazgo de la formación y del gobierno.

La ex viceprimera ministra Angela Rayner manifestó el jueves que había llegado a un acuerdo con las autoridades fiscales para aclarar las dudas fiscales que la obligaron a dejar el gobierno el pasado septiembre. Rayner dijo en declaraciones al periódico The Guardian que Starmer debería “reflexionar” sobre su posición, y añadió que estaba lista para “poner de mi parte” en cualquier elección si Streeting llegara a activar una contienda.

La presión para que Starmer se haga a un lado o enfrente un desafío por el liderazgo se ha intensificado desde que los laboristas sufrieron pérdidas desastrosas en las elecciones locales y regionales de la semana pasada, lo que subraya la preocupación porque los votantes estén frustrados con el lento ritmo de cambio con el gobierno actual.

Starmer ha prometido mantenerse en el cargo y advirtió a los legisladores que cualquier contienda por el liderazgo sumiría al ejecutivo en el “caos” en un momento en que debería estar centrado en asuntos como la crisis del costo de la vida y la guerra en Oriente Medio.

Según las reglas del Partido Laborista, cualquiera que aspire a desafiar al primer ministro debe contar con el respaldo de al menos 81 de los 403 miembros del partido en la Cámara de los Comunes. En los últimos días, más de esa cifra ha pedido públicamente la renuncia de Starmer.

Streeting proviene del ala moderada del Partido Laborista, de tendencia izquierdista, igual que Starmer. Rayner es la favorita de muchos votantes más a la izquierda y ha instado al partido a hacer más para incrementar el salario mínimo y subir los impuestos a los ricos.

Pero otros posibles candidatos podrían entrar en la carrera por el liderazgo. El alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, ha sido mencionado ampliamente como posible candidato, aunque tendría que encontrar la manera de regresar al Parlamento antes de postularse. Aliados han sugerido que un miembro en funciones de la Cámara de los Comunes podría renunciar a su acta para dejar el camino libre a Burnham. Burnham canceló esta semana su aparición de los jueves en un programa local de radio de la BBC para “priorizar las conversaciones derivadas de las elecciones de la semana pasada”. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP