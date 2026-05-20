Se dispara la demanda de armas israelíes probadas en combate pese a críticas por su conducta bélica

Trabajadores operan una impresora 3D que fabrica piezas de drones en la sede de Masssivit en Lod, Israel, el 30 de marzo de 2026. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) AP

Aunque la empresa israelí producía grandes piezas de escenografía y otros diseños para compañías como Disney, DreamWorks y Netflix, la posibilidad de, en cambio, fabricar rápidamente grandes piezas de drones para el ejército era demasiado buena como para ignorarla.

“Dejé de pensar en los decorados de Hollywood”, comentó Azarzar. “La industria del entretenimiento es un buen cliente; la defensa es una necesidad”.

El sector armamentístico israelí ha prosperado pese a las críticas generalizadas a la conducta del país en sus guerras en Gaza, con Hezbollah y con Irán. Países que han prometido evitar a los fabricantes de armas israelíes están haciendo pedidos discretos de todos modos, según miembros del sector. Y los fabricantes —incluidos algunos como Massivit, sin conocimientos militares previos— pueden mostrar que sus innovaciones se ponen a prueba continuamente en combate y se mejoran.

Según el Ministerio israelí de Defensa, las ventas de armas israelíes se han más que duplicado en los últimos cinco años, con un récord de casi 15.000 millones de dólares en 2024. Aunque el ministerio no ha publicado cifras generales de 2025, los principales fabricantes de armas israelíes, incluidos Elbit e Israel Aerospace Industries, informaron ambos de un crecimiento de ventas de dos dígitos el año pasado.

Más de la mitad de las ventas de la industria armamentística israelí corresponden a misiles, cohetes y sistemas de defensa antiaérea. Por primera vez, Israel ha superado a Reino Unido en su cuota de exportaciones mundiales de armas, lo que lo convierte en el séptimo mayor proveedor del mundo, según un informe de marzo del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo.

“Este enorme logro es un resultado directo de los éxitos del (ejército) y de las industrias de defensa. (...) El mundo ve la fortaleza israelí y busca ser socio de ella”, afirmó el ministro israelí de Defensa, Israel Katz.

Fuertes ventas pese a las críticas públicas

La Expo de Tecnología de Defensa de este año en Tel Aviv reflejó el creciente interés internacional por las armas israelíes, y los fabricantes promocionaron armamento y otros equipos moldeados por los conflictos recientes del país. Pero también puso de relieve la tensión entre exhibir la tecnología militar y el debate político en torno a su uso, con manifestantes en el evento que denunciaron la destrucción generalizada de Gaza como un laboratorio de pruebas para las armas israelíes.

España canceló el año pasado un acuerdo para adquirir sistemas de misiles antitanque vendidos por una filial de una empresa israelí. Eslovenia, por su parte, anunció que prohibiría la importación, exportación y tránsito de todas las armas hacia y desde Israel en respuesta a las acciones del país en Gaza. Después de que milicianos liderados por Hamás atacaran Israel el 7 de octubre de 2023, mataran a unas 1.200 personas y tomaran aproximadamente a otras 250 como rehenes, Israel respondió con una campaña que mató a más de 72.700 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre combatientes y civiles. Algunos países y grupos de derechos humanos han acusado a Israel de crímenes de guerra.

El Ministerio de Defensa de Israel afirma que utiliza su equipo para defender al país y a su población, y niega que use los campos de batalla como lugares de prueba.

Defensores de derechos humanos, sin embargo, sostienen que Israel ha desplegado nuevas armas y tecnología durante la guerra en Gaza como herramientas de IA, macrodatos y sistemas de selección de objetivos.

“La guerra regional ha recurrido en gran medida al mortífero manual de Israel y ha supuesto un impulso para empresas israelíes y de otros países de defensa y tecnología capaces de aprovechar el uso de sus productos en Gaza para atraer más negocios”, afirmó Omar Shakir, director ejecutivo de DAWN, un grupo con sede en Estados Unidos fundado por el periodista asesinado Jamal Khashoggi que impulsa los derechos humanos en Oriente Medio.

Pese a las críticas de que el sector armamentístico de Israel se beneficia de tecnologías que se usan y mejoran en el campo de batalla, no es el único, según expertos.

“Los países han tenido que aumentar drásticamente sus defensas debido a la proliferación de conflictos globales y necesitan sistemas que funcionen. Y la mayoría de los países no tiene tiempo ahora mismo para construir sus propios sistemas de defensa a nivel local y con rapidez”, señaló Seth J. Frantzman, investigador asociado en la Foundation for Defense of Democracies, quien ha cubierto la industria armamentística de Israel durante una década y escribió el libro “Drone Wars”.

Muchos países acuden a Israel porque ven en tiempo real que estas municiones y sistemas funcionan, agregó.

Gran interés en la tecnología israelí

Para Massivit, las ventas se han disparado desde que pasó a fabricar piezas de drones para el ejército, incluido un aumento del 200% en las consultas de compradores interesados desde que Israel y Estados Unidos atacaron a Irán a finales de febrero, según Azarzar.

La tecnología única de impresión 3D de la empresa le permite fabricar grandes piezas para drones militares en cuestión de días en lugar de semanas. Además de vender al ejército israelí, la tecnología de la compañía ha despertado interés en los sectores de defensa y aeronáutico en Europa, Estados Unidos, el Sudeste Asiático e India, indicó.

El negocio también marcha bien para otros contratistas de defensa.

Tomer Malchi, cofundador y director ejecutivo de ASIO, dijo que los pedidos del ejército israelí para el modelo de smartphone reforzado de la empresa, el Orion, se han disparado un 400% desde que comenzó la guerra en Gaza.

Los celulares usan mapas, realidad aumentada e inteligencia artificial para ayudar a los soldados a planificar misiones, orientarse y responder a amenazas del campo de batalla en tiempo real. ASIO firmó recientemente un acuerdo con una importante empresa de defensa de Estados Unidos y está en conversaciones con unos 20 países más, explicó Malchi.

Un área que el Ministerio de Defensa de Israel dice que será una prioridad futura de innovación es derribar drones, algo que ha resultado difícil durante la guerra con Irán. Los drones son difíciles de localizar en sistemas de radar calibrados para detectar misiles de alta velocidad y pueden confundirse con aves o aviones.

Israel Weapon Industries, un fabricante local de armas, ha desarrollado un sistema para ayudar a los soldados a derribar con mayor precisión drones tácticos. En un campo de tiro en el centro de Israel, un instructor de IWI disparó contra un dron improvisado para mostrar cómo funciona el sistema. Un chip informático se integra en el fusil de un soldado, aportando mayor precisión y eficiencia y reduciendo significativamente la influencia del cansancio y otros factores al permitir que el gatillo permanezca presionado.

El sistema, conocido como Arbel, salió al mercado en 2024 y ahora lo usan más de dos docenas de países, dijo Semion Dukhan, responsable de Europa para IWI.

Entre los compradores de IWI hay países que han dicho públicamente que no harán acuerdos con Israel, indicó Dukhan, aunque no los nombró.

“La gente y los políticos dicen cosas que necesitan decir... lo que dicen no necesariamente es lo que está ocurriendo bajo la superficie”, dijo. Al final, añadió, los países quieren equipar a su gente con el mejor equipo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP