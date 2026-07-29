Se desvanece la esperanza de rescates tras sismo en el suroeste de Japón; hay 23 muertos

KUMAMOTO, Japón (AP) — El potente terremoto que provocó una explosión en un centro comercial, derribó la chimenea de una fábrica y arrasó viviendas en el suroeste de Japón esta semana ha dejado al menos 23 muertos, informó el jueves el gobierno de la prefectura de Kumamoto.