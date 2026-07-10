americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
  • Home
  • Associated Press
  • Negocios

Se desploman ventas de Volkswagen cuando automotriz planea recortar el número de marcas

BERLÍN (AP) — Volkswagen reportó cifras de ventas débiles el viernes, un día después que el gigante automotriz alemán anunciara planes para recortar el número de modelos casi a la mitad, al tiempo que las ventas se desplomaban, particularmente en China.

Empleados del fabricante de automóviles Volkswagen AG y miembros del sindicato IG Metall protestan en las instalaciones de la sede central de la automotriz, el día de la reunión del consejo de supervisión, en Wolfsburgo, Alemania, el jueves 9 de julio de 2026. (Lisi Niesner/Foto de grupo vía AP)
Empleados del fabricante de automóviles Volkswagen AG y miembros del sindicato IG Metall protestan en las instalaciones de la sede central de la automotriz, el día de la reunión del consejo de supervisión, en Wolfsburgo, Alemania, el jueves 9 de julio de 2026. (Lisi Niesner/Foto de grupo vía AP) AP

La empresa, con sede en Wolfsburgo, Alemania, indicó que las ventas del grupo cayeron un 8,6% en el segundo trimestre, hasta quedar apenas por debajo de 2,1 millones de vehículos, y que las ventas tan solo en China se hundieron en más de un tercio.

Tras una reunión del consejo el jueves, Volkswagen señaló que su “reajuste fundamental” de los últimos tres años había entrado en su siguiente fase y anunció planes para simplificar la gama de modelos hasta en un 50%, sin ofrecer detalles.

El director ejecutivo Oliver Blume expuso planes para hacer a VW más rápida y competitiva mediante una menor complejidad, tecnologías enfocadas, una mejor alineación entre los mercados regionales y la reducción de excesos de capacidad, entre otras medidas, al citar un “entorno cada vez más exigente”.

Entre sus principales marcas, la unidad central de Volkswagen registró entregas de algo más de 1 millón de vehículos en el segundo trimestre, una caída del 14% respecto a un año antes. Las entregas de Audi disminuyeron un 8% y las de Porsche bajaron un 18%.

Lamborghini, Skoda y la división de camiones reportaron aumentos, y las ventas crecieron en las Américas y en Europa.

Volkswagen mencionó un cambio drástico durante el último año, incluidas tensiones geopolíticas, el aumento de costos principalmente por aranceles y mayores exigencias regulatorias, junto con una competencia al alza.

Tan recientemente como en diciembre, Volkswagen apostaba fuerte por China, donde los autos eléctricos han ido ganando una mayor cuota de mercado y la competencia es intensa.

La firma de investigación BernsteinSG, en una nota posterior al anuncio del jueves, manifestó escepticismo.

“VW afirmó que está ampliando su liderazgo tecnológico, una afirmación que probablemente hará levantar cejas dada la velocidad de la innovación entre sus competidores chinos”, declaró BernsteinSG.

También el jueves, cientos de empleados encabezaron una protesta fuera de la planta de Volkswagen en Zwickau para exigir protecciones para los empleos y expresar su oposición a los planes de cerrar el sitio. La fábrica se ha reconvertido por completo para armar autos eléctricos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El delamtero francés Kylian Mbappe celebra tras el primer gol de Francia en la victoria 2-0 ante Marruecos en los los cuartos de final del Mundial, el jueves 9 de julio de 2026, en Foxborough Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne)

Mbappé anota su 8vo gol del Mundial e iguala a Lionel Messi por la Bota de Oro

Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en la victoria 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)

Messi, Marruecos y 6 equipos de Europa en los cuartos de final del Mundial. Lo habitual

ARCHIVO – La jueza de circuito del condado de Milwaukee, Hannah Dugan, sale del tribunal federal después de una audiencia en Milwaukee, el 15 de mayo de 2025. (AP Foto/Andy Manis, Archivo)

Exjueza de Wisconsin será sentenciada por ayudar a un inmigrante a evadir al ICE

El delantero egipcio Mohamed Salah (10) reclama al árbitro francés Francois Letexier durante el partido contra Argentina en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Egipto arde tras desperdiciar ventaja de dos goles y perder 3-2 ante Argentina en el Mundial

Destacados del día

🚨NO ME IMPORTA SI ERES ALCALDE: tenso intercambio entre alcalde de Hialeah y policía de Miami

🚨NO ME IMPORTA SI ERES ALCALDE: tenso intercambio entre alcalde de Hialeah y policía de Miami

Reaparece Roberto Robaina, excanciller cubano purgado por el PCC y hoy convertido en pintor

Reaparece Roberto Robaina, excanciller cubano purgado por el PCC y hoy convertido en pintor

El delamtero francés Kylian Mbappe celebra tras el primer gol de Francia en la victoria 2-0 ante Marruecos en los los cuartos de final del Mundial, el jueves 9 de julio de 2026, en Foxborough Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne)

Mbappé anota su 8vo gol del Mundial e iguala a Lionel Messi por la Bota de Oro

Cubano de MIAMI entre los más buscados del FBI en Florida por violar libertad provisional en caso de menor

Cubano de MIAMI entre los más buscados del FBI en Florida por violar libertad provisional en caso de menor

GOLPE AL RÉGIMEN: la histórica cerveza cubana crystal renace en MIAMI

GOLPE AL RÉGIMEN: la histórica cerveza cubana crystal renace en MIAMI

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter