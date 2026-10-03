Se derrumba arco marino de Hawai, provocando advertencias sobre acantilados inestables

El arco marino Holei, ubicado en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawai, tenía unos 27,4 metros (90 pies) de altura antes de colapsar en algún momento entre el 23 y el 27 de septiembre, posiblemente cuando el parque estuvo cerrado temporalmente durante la tormenta tropical Nolo.
Su derrumbe en el océano Pacífico no fue inesperado, pero marca “la transformación más reciente de la remota y escarpada costa del parque”, señaló el servicio de parques en Facebook. Personas que reaccionaron a la publicación lo calificaron como una señal de que la naturaleza sigue su curso.
El servicio de parques advirtió a los visitantes que se mantengan alejados del lugar, ya que es inestable y presenta un grave peligro de desprendimientos.
“Fotos en redes sociales muestran a personas entrando en el área cerrada cerca de donde antes se alzaba el arco marino, poniéndose a sí mismas y a los equipos de primera respuesta en un gran riesgo de caída y ahogamiento”, indicó la agencia.
El popular sitio turístico se formó hace unos 550 años. El nombre Holei proviene de una pequeña planta endémica de la familia de las asclepiadáceas.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP