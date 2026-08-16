Scottie Scheffler vuelve a su nivel dominante y abre postemporada de la PGA con triunfo

Scottie Scheffler sostiene el trofeo del St. Jude Championship tras la ronda final, el domingo 16 de agosto de 2026 en Memphis, Tennessee (AP Foto/George Walker IV) AP

Scheffler cerró con 66 golpes, 4 bajo par, para una victoria por ocho impactos, la mayor en los 68 años de historia en el TPC Southwind.

El estadounidense puso fin a una sequía de casi siete meses sin ganar, en una temporada marcada por una asombrosa regularidad, pero con apenas un trofeo para mostrar a cambio: el de su debut de temporada en The American Express, en el desierto de California.

Esta vez, el certamen sólo estuvo apretado por un instante. Tras meses en los que pequeños detalles se interponían, Scheffler pegó un tiro desde el búnker en el hoyo 3, par 5, que habría quedado a unos pocos pies para un birdie de trámite.

Pero la bola cayó sobre una tapa de aspersor, dio un bote fuerte y rodó a través del green hasta el agua para un bogey.

Eso redujo su ventaja a un golpe sobre Sungjae Im. Luego Scheffler embocó putts consecutivos para birdie en los hoyos 5 y 6 y se encaminó.

Jugando en el grupo final, con un calor sofocante y el mayor viento de toda la semana, Scheffler igualó el mejor marcador del domingo.

Terminó con 17 bajo par (263), ocho golpes por delante de su vecino de Dallas, Si Woo Kim, quien cerró con 68 para quedar a ocho impactos. El récord anterior era el de John Cook, que ganó en el TPC Southwind por siete golpes en 1996.

Scheffler suma ahora 21 victorias en su carrera en la Gira de la PGA, 10 de ellas por cuatro golpes o más.

Sam Burns, uno de los mejores amigos de Scheffler en el golf, jugó con él en el grupo final y hizo doble bogey en el hoyo 3, par 5. Firmó 73 y empató en el tercer puesto con Alex Noren (69).

“No creo que hubiera importado si yo jugaba bien", reconoció Burns. "Hoy iba a ser difícil ganarle”.

Scheffler ganó 3,6 millones de dólares del fondo de premios, y aseguró otros 23 millones de dólares en bonificaciones por ser el número 1 de la FedEx Cup hasta el BMW Championship de la próxima semana.

Nadie puede alcanzarlo. Y, por ahora, nadie está particularmente cerca en el juego, incluso cuando él no esté acumulando trofeos.

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FUENTE: AP