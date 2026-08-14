Scottie Scheffler tira 61 y toma ventaja de 3 golpes en Memphis al iniciar playoffs

Scottie Scheffler realiza su tiro de salida al hoyo 5 en la segunda ronda del St. Jude Championship, el viernes 14 de agosto de 2026, en Memphis, Tennessee (AP Foto/George Walker IV) AP

Scheffler, el número uno del ranking, sumó 11 birdies y dos bogeys con un calor de 37 grados Celsius en el TPC Southwind, al inicio de los playoffs. Totaliza 129 golpes, 11 bajo par.

Scheffler igualó el récord del campo del torneo. Ha jugado TPC Southwind más veces (siete) sin ganar que en cualquier otro campo de la Gira de la PGA.

Viktor Hovland y Sungjae Im estaban empatados en el segundo lugar con 8 bajo par. Hovland hizo 64 e Im firmó su segundo 66.

Jordan Spieth firmó 69 para colocarse con 6 bajo par. Formó parte de un empate cuádruple por el liderato tras la primera ronda. Spieth está fuera del top 50 de la FedEx Cup que avanza al BMW Championship la próxima semana.

Scheffler llegó a la semana con una ventaja de 794 puntos sobre Matt Fitzpatrick en la clasificación de la FedExCup. Fitzpatrick estaba con 3 bajo par tras un 67.

Se pone tanto énfasis en meterse en el top 50 porque eso asegura todos los eventos “signature” de 20 millones de dólares para la próxima temporada.

Rory McIlroy jugó junto a Scheffler los dos primeros días. Tras un 74 en la ronda inicial, lo siguió con un 70, lo que lo dejó empatado en el sexagésimo puesto con 4 sobre par.

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FUENTE: AP