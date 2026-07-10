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Scottie Scheffler se encamina a su primer corte fallado en 4 años

NORTH BERWICK, Escocia (AP) — Scottie Scheffler hacía planes para llegar temprano a Royal Birkdale después de tropezar con una ronda de 72 golpes, 2 sobre par, el viernes en el Abierto de Escocia y parecía seguro que no superaría el corte por primera vez en casi cuatro años.

Scottie Scheffler reacciona a su tiro de salida en el hoyo 18 durante la ronda final del torneo de golf Travelers Championship en el campo TPC River Highlands, el domingo 28 de junio de 2026, en Cromwell, Connecticut. (AP Foto/Jessica Hill)
Scottie Scheffler reacciona a su tiro de salida en el hoyo 18 durante la ronda final del torneo de golf Travelers Championship en el campo TPC River Highlands, el domingo 28 de junio de 2026, en Cromwell, Connecticut. (AP Foto/Jessica Hill) AP

Scheffler había superado 78 cortes consecutivos desde el Campeonato FedEx St. Jude de 2022. Tiger Woods tiene el récord con 142 seguidos, desde febrero de 1998 hasta mayo de 2005.

Los mejores 65 y empates superan el corte, y Scheffler estaba empatado en el puesto 88 cuando falló un putt de par de 6 pies en su último hoyo en The Renaissance Club para retroceder a un total de 142 golpes, par de campo.

Se pronosticaba viento fuerte para la tarde del viernes, lo que podría afectar las puntuaciones, aunque Scheffler ya miraba hacia la defensa de su título en el Abierto Británico la próxima semana en Birkdale.

“Simplemente sentí que no la estaba dejando lo suficientemente cerca como para darme suficientes oportunidades. Creo que, en realidad, a eso se reduce”, comentó Scheffler.

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FUENTE: AP

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