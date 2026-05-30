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Scott logra su 1ra victoria y Senger pega su 1er jonrón en triunfo Mets 6-1 ante Marlins

NUEVA YORK (AP) — Christian Scott finalmente consiguió su primera victoria en las Grandes Ligas el sábado y su compañero de batería Hayden Senger conectó el primer jonrón de su carrera, mientras los Mets de Nueva York vencieron por 6-1 a los Marlins de Miami.

El lanzador de los Metros de Nueva York, Christian Scott, lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Marlins de Miami, el sábado 30 de mayo de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Adam Hunger)
El lanzador de los Metros de Nueva York, Christian Scott, lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Marlins de Miami, el sábado 30 de mayo de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Adam Hunger) AP

Scott permitió apenas una carrera y ponchó a ocho, la mayor cifra de su carrera, al cortar una racha de 15 aperturas sin ganar que se remontaba a su debut el 4 de mayo de 2024.

Un cuarteto de relevistas lanzó una entrada en blanco cada uno, mientras los Mets, últimos en la tabla, lograron su tercera victoria consecutiva —una menos que su máximo de la temporada.

Mark Vientos rompió el empate sin carreras con un doble de dos anotaciones ante Tyler Phillips (0-1) en la cuarta entrada, cuando Marcus Semien añadió un sencillo impulsor. Jared Young conectó un jonrón abriendo la sexta y Senger, seleccionado por los Mets en el draft de 2018, pegó un cuadrangular solitario en la séptima.

El dominicano Juan Soto conectó un sencillo impulsor tres bateadores después.

Liam Hicks pegó tres sencillos por los Marlins, incluido un imparable productor de carrera en la quinta.

Phillips (0-1) permitió tres carreras y ponchó a dos en cinco entradas en su segunda apertura de la temporada. ___

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