Scott lanza hasta la 7ma y ayuda a Mets a vencer a Nacionales para barrida

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El receptor de los Mets de Nueva York, Luis Torrens (13), observa su jonrón durante la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Nacionales de Washington, el domingo 16 de agosto de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Heather Khalifa) AP

Scott (4-3) permitió tres carreras y ponchó a siete, uno menos que su máximo de por vida, en 6 1/3 entradas.

Kodai Senga consiguió su tercer salvamento al ponchar a dos en la novena.

El dominicano Jorge Polanco impulsó una carrera con un rodado y Jared Young aportó un doble productor, mientras los Mets barrieron una serie por segunda vez en cuatro intentos desde la fecha límite de cambios. Nueva York, que tiene marca de 9-5 en agosto, había barrido apenas dos series antes de este mes.

Bo Bichette se embasó en sus cuatro apariciones al plato mediante un triple, dos sencillos y una base por bolas. Batea para .315 desde el 2 de junio.

El venezolano Keibert Ruiz conectó un par de sencillos productores y boricua Abimelec Ortiz pegó un jonrón por los Nationals, que han perdido 13 de 18.

Irvin permitió cuatro carreras y ponchó a seis en seis entradas.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP