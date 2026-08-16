americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Scott lanza hasta la 7ma y ayuda a Mets a vencer a Nacionales para barrida

NUEVA YORK (AP) — Christian Scott lanzó hasta la séptima entrada por primera vez desde que se sometió a una cirugía Tommy John y el venezolano Luis Torrens conectó un jonrón de dos carreras el domingo, lo que ayudó a los enrachados Mets de Nueva York a vencer 4-3 a los Nacionales de Washington y a barrer la serie de tres juegos.

El receptor de los Mets de Nueva York, Luis Torrens (13), observa su jonrón durante la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Nacionales de Washington, el domingo 16 de agosto de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Heather Khalifa)
El receptor de los Mets de Nueva York, Luis Torrens (13), observa su jonrón durante la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Nacionales de Washington, el domingo 16 de agosto de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Heather Khalifa) AP

Scott (4-3) permitió tres carreras y ponchó a siete, uno menos que su máximo de por vida, en 6 1/3 entradas.

Kodai Senga consiguió su tercer salvamento al ponchar a dos en la novena.

El dominicano Jorge Polanco impulsó una carrera con un rodado y Jared Young aportó un doble productor, mientras los Mets barrieron una serie por segunda vez en cuatro intentos desde la fecha límite de cambios. Nueva York, que tiene marca de 9-5 en agosto, había barrido apenas dos series antes de este mes.

Bo Bichette se embasó en sus cuatro apariciones al plato mediante un triple, dos sencillos y una base por bolas. Batea para .315 desde el 2 de junio.

El venezolano Keibert Ruiz conectó un par de sencillos productores y boricua Abimelec Ortiz pegó un jonrón por los Nationals, que han perdido 13 de 18.

Irvin permitió cuatro carreras y ponchó a seis en seis entradas.

Deja tu comentario

Destacados del día

ALERTA PARA CUBANOS QUE ENTRARON CON PAROLE DE BIDEN: EEUU revisará todos los caso

ALERTA PARA CUBANOS QUE ENTRARON CON PAROLE DE BIDEN: EEUU revisará todos los caso

TRUMP ENFRÍA POR AHORA LA OPCIÓN MILITAR CONTRA CUBA: Apuesta por asfixiar las finanzas del régimen

TRUMP ENFRÍA POR AHORA LA OPCIÓN MILITAR CONTRA CUBA: Apuesta por asfixiar las finanzas del régimen

EEUU advierte que Cuba está bajo vigilancia y anticipa movimientos importantes en las próximas semanas

EEUU advierte que Cuba está "bajo vigilancia" y anticipa movimientos importantes en las próximas semanas

Imagen tomada de video de la cámara corporal del policía involucrado en el caso de Jazmir Tucker, en Akron, Ohio, el 28 de noviembre del (Departamento de Policía de Akron via AP)

Ohio despide a policía que mató a niño y pagará compensación a familia

Marco Rubio arremete contra Fidel Castro y lanza una advertencia a quienes todavía intentan seguir su ejemplo

Marco Rubio arremete contra Fidel Castro y lanza una advertencia a quienes todavía intentan seguir su ejemplo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter