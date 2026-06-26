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Schweinsteiger se defiende tras críticas por comentarios sobre el estilo de Costa de Marfil

El exjugador alemán Bastian Schweinsteiger manifestó el viernes que se refería al estilo de Costa de Marfil y no a sus jugadores cuando habló el fin de semana pasado sobre lo que la selección nacional de su país podía esperar de su rival africano durante su partido de grupo.

ARCHIVO - El exfutbolista alemán Bastian Schweinsteiger concede una entrevista antes del partido de la Liga de Naciones de la UEFA entre Alemania y Suiza en Colonia, Alemania, el 13 de octubre de 2020. (Foto AP/Martin Meissner, Archivo)
ARCHIVO - El exfutbolista alemán Bastian Schweinsteiger concede una entrevista antes del partido de la Liga de Naciones de la UEFA entre Alemania y Suiza en Colonia, Alemania, el 13 de octubre de 2020. (Foto AP/Martin Meissner, Archivo) AP

Schweinsteiger lo describió como “un poco de fútbol africano, poco ortodoxo, un poco salvaje, un poco quizá también no tan condicionado por la táctica” y añadió que era impredecible. El entrenador de Costa de Marfil, Emerse Faé, arremetió el jueves contra esos comentarios por considerarlos racistas.

“Yo hablaba de fútbol, no de personas”, señaló Schweinsteiger en un comunicado difundido por la cadena pública alemana ARD, el mismo medio en el que hizo las declaraciones. “Es un análisis futbolístico. Nada más y nada menos. ... Desde luego no pretendía ofender a nadie”.

Algunos comentaristas criticaron sus palabras por alimentar estereotipos racistas. El comentarista deportivo Patrick Schnitzler escribió en Instagram sobre “prejuicios racistas que todos estamos transmitiendo sin darnos cuenta”, y el periodista Philipp Awounou, que es negro, escribió en la revista Der Spiegel que esas caracterizaciones recurrían a viejos tópicos racistas arraigados en el colonialismo. Awounou indicó que no cree que Schweinsteiger sea racista.

Alemania terminó derrotando a Costa de Marfil 2-1 el sábado.

Faé luego condujo a Costa de Marfil a la fase de eliminación directa del Mundial por primera vez en su historia con una victoria 2-0 sobre Curazao el jueves. Faé expresó después del partido que esperaba que Schweinsteiger hubiera hecho una “declaración torpe que no necesariamente refleje lo que hay en su vida”.

“Podríamos llamarlo racista, si llamáramos a las cosas por su nombre”, afirmó Faé.

Jürgen Klopp, que trabaja para la cadena Magenta, pareció desconcertado cuando Deutsche Welle le preguntó sobre los comentarios de Schweinsteiger en una conversación con periodistas en Nueva York el miércoles.

“Ahora quieren seguir con el tema”, respondió Klopp antes de dar por terminada la entrevista. “No, no, no tengo ninguna posibilidad. No tengo ninguna posibilidad de responder a esta pregunta. A todo el mundo le gusta, así que me ponen en esta situación. No es mi trabajo que a todo el mundo le guste, pero este es un tema serio, y ni siquiera sé qué es apropiado decir. Para la gente africana es una cosa, para otras personas es otra, y yo no estoy aquí”.

El directivo de ARD Axel Balkausky defendió la postura de Schweinsteiger.

“Resumió sus experiencias y observaciones de partidos recientes”, explicó Balkausky, coordinador deportivo de ARD. “No se trataba de personas individuales, sino más bien de una valoración futbolística. No puedo detectar ninguna forma de racismo en eso ni en su elección de palabras. Si el entrenador de Costa de Marfil, Emerse Faé, hablara directamente con Bastian, sus sospechas se revisarían rápidamente; estoy seguro de ello. Quizá surja una oportunidad de ese tipo a lo largo del torneo”.

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Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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