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Schwarber sacude un grand slam para su 44to jonrón y los Filis ganan 11-7 a Astros

FILADELFIA (AP) — Kyle Schwarber llegó a 44 jonrones con un grand slam, el mayor total de las Grandes Ligas, Trea Turner también se voló la barda y los Filis de Filadelfia remontaron dos desventajas para vencer 11-7 a los Astros de Houston la noche del miércoles.

Kyle Schwarber, de los Filis de Filadelfia, celebra después de batear un grand slam contra AJ Blubaugh, lanzador de los Astros de Houston, en la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del miércoles 9 de septiembre de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum)
Kyle Schwarber, de los Filis de Filadelfia, celebra después de batear un grand slam contra AJ Blubaugh, lanzador de los Astros de Houston, en la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del miércoles 9 de septiembre de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum) AP

La ofensiva de los Filis disimuló una actuación titubeante del abridor dominicano Cristopher Sánchez (17-5), quien consiguió la victoria —es líder en ese rubro en la Liga Nacional— pese a permitir seis carreras con 10 hits en seis entradas.

Schwarber hizo contacto con un sweeper en cuenta de 3-2 del relevista A.J. Blubaugh para coronar una sexta entrada de seis carreras. Fue el 10mo grand slam de su carrera y su cuarto jonrón en los últimos cinco juegos.

Turner conectó un par de hits, incluido un cuadrangular solitario, ante el abridor de los Astros, Hunter Brown. Turner también pegó un sencillo y se robó una base para colocarse en posición de anotar antes de llegar al plato con un sencillo de dos carreras de Bryce Harper en la tercera, una entrada en la que los Filis borraron una desventaja temprana de 4-0 al anotar cuatro carreras propias.

El venezolano Luis Arráez, el panameño Edmundo Sosa y el dominicano Bryan De La Cruz también impulsaron carreras por Filadelfia.

El mexicano Isaac Paredes y Cam Smith conectaron cada uno jonrones de dos carreras por Houston, y el cubano Yordan Álvarez aportó un doble productor.

El zurdo Bryan King (2-5) cargó con la derrota en labor de relevo por Houston. No registró ningún out y permitió cuatro carreras, tres limpias, con tres hits.

El venezolano José Altuve se convirtió en apenas el segundo jugador de los Astros en registrar 2.500 hits en su carrera cuando conectó un doble ante Sánchez en la tercera. Se unió a Craig Biggio, el líder histórico de hits de Houston (3.060). Altuve y el primera base de los Dodgers de Los Ángeles Freddie Freeman son los únicos jugadores activos con al menos 2.500.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP

FUENTE: AP

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