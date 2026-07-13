Schwarber avanza en el Derby de Jonrones, junto a Contreras, Walker y Caminero

Bryce Harper, de los Filis de Filadelfia, participa en el Derby de Jonrones en el marco del Juego de Estrellas de Grandes Ligas, el lunes 13 de julio de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum) AP

Bryce Harper conectó apenas ocho jonrones y fue el último bateador de la ronda en intentar avanzar. Aportó una sacudida tardía, con los aficionados de los Filis en el Citizens Bank Park enloquecidos, tratando de empujar a Harper hacia una ronda más.

Harper ganó en 2018 en Washington cuando jugaba para los Nacionales.

Jac Caglianone, de Kansas City, y el toletero de los Yankees de Nueva York, Ben Rice tampoco lograron avanzar.

El venezolano Contreras y Walker conectaron 13 cada uno, y el dominicano Caminero sumó 12.

Schwarber no logró disparar uno de sus famosos “Schwarbombs” hasta su sexto swing; luego conectó en el séptimo, octavo y noveno, en una racha de cuatro cuadrangulares que recordó su juego de cuatro jonrones de la temporada pasada contra Atlanta.

Solo pudo mirar cómo Harper no lograba acompañarlo. Schwarber, entonces con los Cachorros de Chicago, llegó a la final en 2018 en el Nationals Park antes de perder ante Harper.

“Un sabor agridulce”, comentó Schwarber después de la primera ronda el lunes. “Quería que los dos avanzáramos”.

MLB eliminó el reloj cronometrado esta temporada y volvió a un formato por swings, en el que cada bateador continúa haciendo swings si se va para la calle en el último.

Cada jugador tuvo 20 swings en la primera ronda y avanzaron los cuatro mejores. Los bateadores fueron preclasificados para la segunda ronda, en la que el número 1 enfrenta al 4 y el 2 se mide al 3.

Cada jugador realiza 15 swings en la segunda ronda, y los bateadores que conecten jonrón en su último intento continúan hasta que no conecten jonrón.

Schwarber y Harper —la primera pareja de compañeros de equipo en participar en el Derby desde 2018— recibieron ovaciones ensordecedoras cuando el célebre anunciador de ring Michael Buffer los presentó antes de la competencia.

¿Y qué hay de los otros seis toleteros del grupo, todos con sus jerseys de local y números de uniforme en rojo, blanco y azul?

Sí, casi los abuchean hasta sacarlos del estadio, con los silbidos más fuertes reservados para Rice. Él se rió con deportividad mientras salía por su entrada de la Campana de la Libertad.

Harper —quien dijo más temprano el lunes que este sería su último Derby— agitó los brazos y exhortó al público a hacer más ruido mientras caminaba hacia la plataforma del plato colocada en la segunda base. Harper casi rompió las cuerdas del ring al sacudirlas como un luchador profesional, y la afición de Filadelfia se volvió loca por la estrella conocida como The Showman.

Incluso los niños que recogían pelotas en los jardines fueron abucheados.

El anunciador del sistema de sonido del Derby suplicó a los aficionados que animaran durante algunos tramos silenciosos cuando se conectaban jonrones —edición no-Filis.

Los aficionados sí se entusiasmaron cuando Caglianone mandó una línea potente al territorio de Ryan Howard, hasta el tercer nivel en el jardín derecho. Contreras los mandó al aire enrarecido del nivel superior del jardín izquierdo. Uno de sus jonrones superó la última fila de asientos en esa sección y rebotó en el pasillo frente a un bar. Su batazo de 490 pies fue el más largo de la primera ronda.

Caminero —subcampeón el año pasado detrás de Cal Raleigh, de Seattle— observó atónito cómo su último swing se enganchó apenas de foul por el jardín izquierdo y dejó su total de jonrones en 12.

El barazo más largo del Derby desde que Statcast comenzó a registrar en 2016 fue de 520 pies, conectado por el dominicano Juan Soto en el aire de gran altitud del Coors Field de Denver en 2021.

Este fue el primer Derby de Jonrones y Juego de Estrellas celebrado en el Citizens Bank Park desde que abrió en 2004, y el primer derby en Filadelfia desde que Barry Bonds superó a Mark McGwire en 1996 para ganar un evento vespertino frente a miles de asientos vacíos en el Veterans Stadium.

Este derby agotó las entradas y se transmitió por Netflix por primera vez, con el servicio de streaming entrando al juego esta temporada con un paquete de tres eventos.

Netflix ya transmitió el juego de la noche inaugural, y la tercera atracción es el juego Field of Dreams entre los Mellizos de Minnesota y los Filis de Filadelfia el 13 de agosto.

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FUENTE: AP