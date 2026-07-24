Schlitter poncha a 12, Goldschmidt pega jonrón y Yankees superan 1-0 a Filis

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Paul Goldschmidt, de los Yankees de Nueva York, recorre las bases luego de conseguir un jonrón ante los Filis de Filadelfia, el viernes 24 de julio de 2026 (AP Foto/Matt Slocum) AP

Schlitter, que trabajó con cuatro días de descanso después de durar apenas 4 1/3 entradas en una derrota sufrida el domingo ante los Dodgers de Los Ángeles, ponchó a 12 y colocó 68 de sus 99 lanzamientos en la zona de strike.

El jonrón de Paul Goldschmidt para abrir la cuarta entrada representó la única carrera del juego.

Jesús Luzardo (9-5) cargó con la derrota. El venezolano realizó 105 lanzamientos en siete entradas, ponchó a nueve y permitió tres hits, incluido el 16to jonrón de Goldschmidt.

Schlitter (10-6) maniató a los bateadores de los Filis durante toda la noche, y dejó mal parado a Bryson Stott con un ponche para abrir la parte baja de la octava.

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FUENTE: AP