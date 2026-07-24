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Schlitter poncha a 12, Goldschmidt pega jonrón y Yankees superan 1-0 a Filis

FILADELFIA (AP) — Cam Schlitter se recuperó de una mala salida y lanzó pelota de tres hits hasta la octava entrada, para que los Yankees de Nueva York superaran el viernes 1-0 a los Filis de Filadelfia.

Paul Goldschmidt, de los Yankees de Nueva York, recorre las bases luego de conseguir un jonrón ante los Filis de Filadelfia, el viernes 24 de julio de 2026 (AP Foto/Matt Slocum)
Paul Goldschmidt, de los Yankees de Nueva York, recorre las bases luego de conseguir un jonrón ante los Filis de Filadelfia, el viernes 24 de julio de 2026 (AP Foto/Matt Slocum) AP

Schlitter, que trabajó con cuatro días de descanso después de durar apenas 4 1/3 entradas en una derrota sufrida el domingo ante los Dodgers de Los Ángeles, ponchó a 12 y colocó 68 de sus 99 lanzamientos en la zona de strike.

El jonrón de Paul Goldschmidt para abrir la cuarta entrada representó la única carrera del juego.

Jesús Luzardo (9-5) cargó con la derrota. El venezolano realizó 105 lanzamientos en siete entradas, ponchó a nueve y permitió tres hits, incluido el 16to jonrón de Goldschmidt.

Schlitter (10-6) maniató a los bateadores de los Filis durante toda la noche, y dejó mal parado a Bryson Stott con un ponche para abrir la parte baja de la octava.

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FUENTE: AP

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