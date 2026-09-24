Scheffler y Burns por fin ganan juntos y dan a USA ventaja 3-2 en Presidents Cup

Scottie Scheffler, del equipo de Estados Unidos, reacciona tras embocar su putt de birdie en el primer hoyo frente al equipo Internacional durante el primer partido de four-ball de la Copa Presidentes de golf en el Club de Campo Medinah, el 24 de septiembre de 2026, en Medinah, Illinois. (Foto AP/Matt Slocum) AP

“Una sesión ganada es una sesión ganada. La vamos a tomar de cualquier manera que podamos conseguirla. Estoy muy feliz por Scottie y Sam, por salir ahí en ese partido principal y lograr esa gran victoria para arrancar. Esta es una semana larga. Esto es una sesión. Nos quedan cuatro más”, manifestó el capitán de Estados Unidos, Brandt Snedeker.

Jackson Koivun tampoco perdió mucho tiempo en sumar un punto. Koivun, de 21 años, que se hizo profesional hace poco más de tres meses, se unió a Justin Thomas en una victoria 4 y 3 sobre Corey Conners y el colombiano Nico Echavarria, quienes apenas lograron tres birdies en el formato más accesible de mejor bola.

Burns dejó su tiro de aproximación a 2 pies para birdie en el hoyo 14 para igualar el partido. Los estadounidenses tomaron ventaja de 1 arriba cuando Min Woo Lee y Sungjae Im fallaron putts de par en el 17, y Scheffler pegó un tiro desde el búnker hasta distancia de empujarla para asegurar el par y un punto completo en el 18.

El equipo Internacional consiguió dos triunfos de la mano de Hideki Matsuyama y Ryo Hisatsune —la primera vez que dos jugadores japoneses lo logran en la Presidents Cup desde 1998— y de Tom Kim y Si Woo Kim en el partido de cierre.

Los estadounidenses obtuvieron su otra victoria gracias a Wyndham Clark y Collin Morikawa, quienes nunca estuvieron abajo frente a Adam Scott y Ryan Fox en un triunfo 3 y 2.

Durante gran parte de una tarde nublada en Medinah, parecía seguro que habría dos victorias por bando para los estadounidenses y el equipo Internacional. Lo que estaba en disputa era el partido inaugural, que se mantuvo apretado de principio a fin.

Scheffler y Burns, amigos cercanos que tenían marca de 0-3-1 como pareja en la Presidents Cup y la Ryder Cup, hicieron birdie en los primeros cuatro hoyos, y el partido quedó empatado cuando el equipo Internacional hizo birdie en su cuarto hoyo consecutivo en el par 4 del hoyo 5.

Este siempre iba a ser el partido bisagra. En tres hoyos consecutivos, el equipo Internacional tuvo putts en el rango de 10 pies para ganar y no pudo embocarlos. Im por fin los puso al frente en el par 3 del 13 con un tiro que dejó a 10 pies para birdie, solo para que Burns respondiera con una aproximación a 2 pies en el 14.

“Sam pegó probablemente el golpe del partido ahí en el 14. Perdimos el 13 para quedar 1 abajo, y luego él metió una ahí a un par de pies y pudimos igualar el partido. Sentí que ese fue realmente un gran momento para nosotros como equipo, y él dio un paso al frente cuando lo necesitábamos”, comentó Scheffler.

Im y Lee, a quienes el putt les pasó factura en los últimos nueve hoyos, hicieron bogey en el 17 para quedar abajo. Lee se pasó del green, e Im dejó corto su putt de birdie de 40 pies, que se fue unos 15 pies más allá del hoyo.

Scheffler y Burns terminaron ambos en búnkers en lados opuestos del green del 18. Scheffler salió con un golpe que dejó la bola a un pie para asegurar el par. Im tuvo la última oportunidad, un putt de birdie de 40 pies para rescatar el empate, y la bola golpeó la parte trasera de la copa y saltó hacia afuera.

El capitán del equipo Internacional, Geoff Ogilvy, se fue satisfecho por estar cerca tras un día.

“Dos a tres a favor de ellos no está tan mal. Tuvimos un par de partidos realmente buenos y sólidos, y tuvimos un partido que llegó hasta el 18, lo cual habría sido agradable si hubiera caído del otro lado. Pero 2-3, lo aceptamos. Los muchachos ya tienen una vuelta en el cuerpo”, señaló Ogilvy.

Cameron Young y Xander Schauffele ganaron el par 4 del hoyo 2 y no volvieron a ganar otro. La dupla japonesa ganó los últimos dos hoyos de los primeros nueve para tomar una ventaja de 2 arriba, y los estadounidenses concedieron putts de birdie en el 17 para terminarlo.

“Ha pasado mucho tiempo. He estado esperando que venga otro jugador de Japón a jugar conmigo, y hoy estuve muy feliz”, expresó Matsuyama.

Koivun es el primer jugador en ganar un punto de la Walker Cup y un punto de la Presidents Cup con poco más de un año de diferencia. Formó parte del equipo de Auburn que ganó el título de la NCAA en junio. Ganó su primer título del PGA Tour en el 3M Open en su tercera participación. Y ahora forma parte de un dominante equipo estadounidense que ha ganado 10 seguidas en la Presidents Cup.

Dijo que le comentó a Thomas que “una vez que saque mi primer golpe de salida del camino, voy a estar bien”. Sin embargo, su segundo golpe de salida se fue fuera de límites, aunque Thomas lo salvó con un hermoso tiro desde el búnker para empatar el hoyo. El wedge de Koivun a 7 pies para birdie en el par 5 del hoyo 6 les dio una ventaja de 3 arriba, y el equipo Internacional nunca amenazó seriamente el resto del camino.

Thomas mejoró a 7-0 en fourballs en la Presidents Cup.

“Los primeros dos hoyos, definitivamente un poco tembloroso. Pero después de eso como que encontré el ritmo. J.T. y yo jugamos muy bien ahí afuera. Él me sacó adelante cuando yo no jugué tan bien, así que agradecido por eso, pero la pasamos bien”, contó Koivun.

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FUENTE: AP