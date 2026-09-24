Scaloni sobre su continuidad en Argentina: “Ganas hay seguro de estar acá"

El técnico de Argentina Lionel Scaloni , quien en julio pasado había dado entender que su ciclo estaba terminado tras la derrota en la final del último Mundial, afirmó el jueves que está dispuesto a negociar una renovación del contrato que vence en diciembre.

“Hablaremos, está la predisposición máxima para sentarse”, dijo Scaloni a periodistas tras una práctica de la Albiceleste en el predio de selecciones nacionales de Ezeiza con vistas a tres amistosos que disputará en los próximos días contra Bolivia, Burkina Faso y Benín.

“Ganas hay seguro de estar acá, pero hay un montón de aspectos que tenemos que hablar con el presidente” de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.

Las declaraciones de Scaloni, sorpresivas porque AFA no había sido anunciado que tomaría contacto con la prensa, se dieron luego que varios futbolistas de la selección argentina pidieron públicamente por su continuidad, entre ellos el flamante capitán Cristian Romero, quien llevará la cinta por el retiro del astro Lionel Messi .

Scaloni, el mentor del ciclo más exitoso en la historia de Argentina con la conquista de un Mundial (2022) y dos Copas América (2021 y 2024), adelantó que en los próximos días tendrá una charla con el presidente de la AFA para definir su futuro.

“Esto es soñado, pero no significa que yo me tenga que atornillar para siempre. Hay algunas condiciones que tenemos que hablar con el presidente y ya veremos si llegamos a un acuerdo”, comentó.

Cuando se le consultó si la renovación dependía de cuestiones económicas o deportivas, el estratega respondió: “un poco de todo”.

Argentina se medirá ante Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba y luego chocará ante Burkina Faso y Benín el 3 y 6 de octubre, respectivamente, en el estadio Monumental de Buenos Aires.

La despedida de Messi

El amistoso ante Benín será la excusa para que Messi, de 39 años, juegue el último partido con la casaca de su país tras anunciar a fines de agosto el fin de su carrera internacional.

“Haberlo podido entrenar para mí fue lo máximo. Fue un sueño. Se lo dije y se lo voy a decir de por vida. No habrá nadie igual”, dijo Scaloni. “Es muy difícil que salga un jugador así, no solo por lo que es dentro de la cancha sino por todo lo que transmite afuera…disfrutémoslo porque lo vamos a ver una vez más con la camiseta de la selección”.

“Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos atrás que merecen estar”, dijo el 10 en una carta pública que difundió a fines de agosto.

En la última Copa del Mundo, la sexta de su carrera, Messi jugó los ocho partidos y anotó ocho goles. Cerró su carrera en la selección como máximo artillero histórico con 125 goles, de los cuales 21 fueron en Mundiales. Quedó a uno del francés Kylian Mbappe, máximo goleador de la competencia.

Messi, que tiene el récord de ocho Balón de Oro, está nominado para el premio que se entregará el 26 de octubre.

Consultado sobre quién debería ganarlo, Scaloni no dudó: “Después del Mundial que hizo (Messi) no hay mucho más que agregar. Si la elección es al mejor jugador no hay dudas. Tiene dueño ya, las estadísticas lo dicen”.

“Mientras esté en una cancha de futbol es difícil que no lo merezca”, añadió.

El futuro

Aunque todavía no definió su continuidad, Scaloni aprovechó la convocatoria de jugadores con vistas a los próximos amistosos para iniciar la transición tras los retiros de Messi, el defensor Nicolás Otamendi y de otros futbolistas que por edad no llegarán a la próxima Copa del Mundo.

“Estos partidos sirven para que los chicos jóvenes puedan aportar lo suyo. Si están estos jóvenes es porque se lo merecen. Que lo aprovechen”, dijo el entrenador.

Entre los nuevos citados figuran los defensores Tomás Palacios (Estudiantes), Román Vega (Zenit) y Valentín Gómez (Betis), los mediocampistas Tobías Andrada (River Plate), Ezequiel Fernández (Bayern Leverkusen), Santiago Simón (Toluca de México) y el extremo Leonel Flores (Boca Juniors).

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FUENTE: AP