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Scaloni renueva contrato con Argentina hasta 2030

BUENOS AIRES (AP) — Lionel Scaloni continuará al frente de Argentina hasta 2030, lo cual le abre la puerta para convertirse en el primer entrenador en la historia de la Albiceleste en dirigir tres mundiales.

“Después de pensarlo bien, de charlarlo con el cuerpo técnico y mi gente decidimos que lo mejor es continuar”, dijo el estratega el jueves en conferencia de prensa. “Hemos llegado a un acuerdo rápidamente”.

El contrato de Scaloni vencía en diciembre. Argentina sucumbió ante España en la final del Mundial que se disputó en Norteamérica a mediados de año.

Si bien el técnico más ganador en la historia de Argentina a nivel selecciones —fue campeón del mundo en 2022 y de la Copa América en 2021 y 2024, más una Finalissima— había puesto en duda su continuidad, finalmente acordó con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) renovar por otros cuatro años.

Si cumple con lo pactado, se convertirá en el primer técnico de Argentina en dirigir tres Copa del Mundo consecutivas, superando la marca de los también campeones mundiales César Luis Menotti (1978 y 1982) y Carlos Bilardo (1986 y 1990).

“Estoy con las mismas ganas del primer día, con la mismo ilusión y feliz de poder continuar”, afirmó Scaloni, de 48 años, quien había asumido el cargo como interino en 2018.

Argentina sucumbió ante España en la final del Mundial que se disputó en Norteamérica a mediados de año.

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