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Sasha Sokol rechaza video publicado por Luis de Llano tras sentencia por relación abusiva

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Sasha Sokol rechazó el jueves un video publicado en redes sociales por Luis de Llano con el que pretendía ofrecer una “solicitud de perdón público” por la relación de carácter abusivo que existió cuando ella era menor de edad y él su productor musical en la banda Timbiriche.

ARCHIVO - Los cantantes mexicanos Benny Ibarra, de izquierda a derecha, Sasha Sökol y Erik Rubín posan para fotografías durante una conferencia de prensa para promocionar su nuevo álbum, «Vuelta al sol», el 13 de noviembre de 2014 en la Ciudad de México. (Foto AP/Isaac Garrido)
ARCHIVO - Los cantantes mexicanos Benny Ibarra, de izquierda a derecha, Sasha Sökol y Erik Rubín posan para fotografías durante una conferencia de prensa para promocionar su nuevo álbum, «Vuelta al sol», el 13 de noviembre de 2014 en la Ciudad de México. (Foto AP/Isaac Garrido) AP

“Esa no es la disculpa que le ordenó publicar un tribunal”, escribió Sokol en sus redes sociales. “Al publicar este video, ha incurrido en un nuevo incumplimiento de la sentencia”.

Sokol señaló que la disculpa debe reconocer expresamente que cuando ella tenía 14 años no podía consentir una relación con De Llano, que “actuó desde una posición de poder y que mis padres no fueron cómplices”. De Llano tenía 39 años al comienzo de esa relación en la que existió abuso sexual.

“Nada de eso aparece en el video que publicó”, agregó.

Sokol dijo que tras cinco años de litigio civil procederá en materia penal. En México, es un delito que una persona mayor de edad sostenga relaciones sexuales con un menor de 18 años.

En septiembre de este año, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó que De Llano fuera arrestado temporalmente por el incumplimiento reiterado de la sentencia tras negarse a presentar la disculpa pública dirigida a la cantante y a publicar una síntesis del fallo.

Esta semana Sokol y sus compañeros de Timbiriche Benny Ibarra, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza y Erik Rubín publicaron un comunicado criticando la serie de televisión “Timbiriche” del servicio de streaming ViX Premium por su retrato de la relación abusiva entre Sokol y De Llano.

“Recordemos que México es uno de los países con más casos de abuso infantil en el mundo”, señalaron los miembros de Timbiriche en su comunicado. “Un programa de televisión que pretende convertir ese dolor en entretenimiento no contribuye a prevenirlos y revictimiza a quien lo vivió”.

Los miembros de Timbiriche también se habían deslindado de la serie señalando que no participaron en su creación ni fueron consultados sobre la historia, además de que no dieron su autorización para el uso de su imagen, voz o identidad.

The Associated Press no suele identificar a personas que dicen ser víctimas de agresión sexual a menos que denuncien públicamente como lo ha hecho Sokol.

FUENTE: AP

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