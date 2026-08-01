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Sanoja y Conine conectan jonrones y ayudan a Marlins a vencer a Mets por 6-2

NUEVA YORK (AP) — El venezolano Javier Sanoja y Griffin Conine conectaron jonrones para conducir el sábado a los Marlins de Miami a una victoria de 6-2 sobre los Mets de Nueva York.

El venezolano Javier Sanoja, de los Marlins de Miami, recorre las bases luego de conectar un jonrón ante los Mets de Nueva York, el sábado 1 de agosto de 2026 (AP Foto/Heather Khalifa)
El venezolano Javier Sanoja, de los Marlins de Miami, recorre las bases luego de conectar un jonrón ante los Mets de Nueva York, el sábado 1 de agosto de 2026 (AP Foto/Heather Khalifa) AP

Liam Hicks aportó un par de sencillos productores para los Marlins, que llegaron al sábado a 1 1/2 juegos de los Filis de Filadelfia en la puja por el último puesto de playoffs de la Liga Nacional. El dominicano Otto López elevó un fly de sacrificio y anotó dos veces.

Los también quisqueyanos Esteury Ruiz y Heriberto Hernández se robaron una base cada uno por los Marlins, que son segundos en las Grandes Ligas con 122 estafas. Miami ha conseguido al menos dos bases robadas en un juego en 35 ocasiones esta temporada.

Tyler Phillips (3-5), quien creció unos 160 kilómetros al sur de Citi Field en Pennsauken, Nueva York, permitió dos carreras y ponchó a tres en cinco entradas y fracción.

Lake Bachar, el tercer lanzador de Miami, logró su segundo salvamento al lanzar tres entradas sin permitir carreras.

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FUENTE: AP

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