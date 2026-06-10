Sancho y Bissouma figuran entre los jugadores que dejarán a sus equipos de la Liga Premier

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Sancho llegó al United procedente del Borussia Dortmund en un acuerdo de 85 millones de euros (100 millones de dólares) en 2021, pero ha rendido por debajo de lo esperado y solo disputó 83 partidos durante sus cinco años allí. En ese periodo tuvo cesiones en el Dortmund, el Chelsea y, más recientemente, el Aston Villa.

El United confirmó el miércoles que el mediocampista brasileño Casemiro y el lateral izquierdo Tyrell Malacia también dejarán el equipo.

Bissouma, internacional con Mali, se incorporó al Tottenham desde el Brighton por 25 millones de libras (30,5 millones de dólares) en 2022 y jugó 111 veces con el club londinense, incluido como titular en la victoria en la final de la Liga Europa sobre el Man United en 2025.

En el último año ha perdido posiciones en la jerarquía de mediocampistas centrales.

El Tottenham, que solo evitó el descenso en la última jornada de la temporada recién concluida, le ha dado un nuevo contrato al defensor Ben Davies.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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