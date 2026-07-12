Sánchez abrirá el Juego de Estrellas por la Nacional y Cease por la Americana

El lanzador de los Filis de Filadelfia, Cristopher Sánchez, lanza contra los Tigres de Detroit en la sexta entrada de un partido de béisbol, el sábado 11 de julio de 2026, en Detroit. (Foto AP/Lon Horwedel) AP

Los Azulejos anunciaron el domingo que Cease será el abridor de la Liga Americana. Dave Roberts, de los Dodgers de Los Ángeles, quien dirige a la Liga Nacional, señaló que Sánchez será su abridor.

“Creo que se lo merece. Es el jugador local y creo que la ciudad de Filadelfia disfrutará verlo y apoyarlo. Hablé con él esta mañana. Estaba muy agradecido. En un momento en que los jugadores no quieren participar, que este tipo esté en el Clásico de Mitad de Temporada para los aficionados, creo que es algo bueno. Está muy emocionado por lanzar”, señaló Roberts.

También el domingo, el mánager de los Yankees, Aaron Boone, dijo que el derecho de Nueva York Cam Schlittler no tiene previsto lanzar en el Juego de Estrellas. Schlittler de todos modos asistirá y no se planea un reemplazo para el roster de la Liga Americana.

Sánchez tiene marca de 11-4 con efectividad de 2,62 esta temporada. Es tercero en las Grandes Ligas con 144 ponches. La racha del zurdo de 50 2/3 entradas sin permitir carrera ha sido uno de los momentos destacados de la temporada de Grandes Ligas hasta ahora.

Jacob Misiorowski, de Milwaukee, quien lidera las Grandes Ligas en efectividad (1,62), WHIP (0,76) y ponches (167), fue reemplazado en el equipo de Estrellas a principios de semana, cuando parecía que abriría por los Cerveceros el domingo. Luego Milwaukee lo retiró de esa apertura debido a fatiga en el brazo.

Cease tiene marca de 6-4 con efectividad de 2,56 para los Azulejos. El miércoles estuvo cerca de lanzar el segundo juego sin hit de su carrera contra San Francisco, pero se lo arruinaron en la novena entrada.

Cease es el primer lanzador de Toronto en abrir el Juego de Estrellas desde Roy Halladay en 2009.

Schlittler era candidato a abrir, con una efectividad líder de la Liga Americana de 2,05, pero lanzó por los Yankees el sábado.

“Da la sensación de que, en su día de recuperación, volver a salir ahí a lanzar a 100 millas por hora es algo sobre lo que creo que se sintió un poco aprensivo. Sin duda apoyo esa decisión y, obviamente, creo que también entiende lo que está en juego aquí en la segunda mitad para nosotros y para él”, añadió Boone a los reporteros antes del juego de Nueva York en Washington.

Schlittler podría abrir el juego inaugural de la segunda mitad de la campaña contra los Dodgers el viernes en el Yankee Stadium.

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FUENTE: AP