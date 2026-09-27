San Luis vence 3-2 a Pumas con dos penales de Salle-Lamonge en la Liga MX

Salles-Lamonge abrió el marcador a los 23 minutos desde los once pasos y firmó el tercer tanto de la escuadra potosina al 79. Previamente, al 55, David Rodríguez devolvió la ventaja a los visitantes con un disparo raso que se le escapó de las manos al guardameta Keylor Navas.

Por parte del conjunto universitario, Rodrigo López había empatado momentáneamente al 52, gracias a un potente derechazo que incrustó la pelota en la horquilla.

Juninho hizo el segundo tanto de los universitarios a los 89, con el tercer penal marcado de la tarde, después de una nueva intervención del VAR.

Durante el quinto minuto del descuento, una posición adelantada invalidó un tanto de Juninho que hubiera significado la igualada por parte de los universitarios.

Con este resultado, Pumas encadena tres fechas consecutivas sin ganar (dos derrotas y un empate), situándose en la decimosegunda posición de la tabla general con 12 puntos.

Por su parte, San Luis suma dos triunfos consecutivos y alcanza también las 12 unidades, colocándose en el decimotercer escalón por criterio de diferencia de goles.

La primera pena máxima fue decretada tras una falta de Ángel Azuaje sobre Felipe Mora, mientras que la segunda se señaló tras la revisión del VAR por una infracción de Luciano Herrera, quien sujetó a un rival durante el cobro de un tiro de esquina.

La pena máxima a favor de Pumas también llegó porque un zaguero sujetó a un rival al intentar rematar un tiro libre.

La actividad de la jornada continuará más tarde con los partidos entre León y Ciudad Juárez, además del enfrentamiento entre Necaxa y América.

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FUENTE: AP