Sam Darnold se lesiona la cadera en la 1ra serie de Seahawks y queda fuera del partido

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Sam Darnold, quarterback de los Seahawks de Seattle, es capturado por Dre'mont Jones, quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra, en el partido del miércoles 9 de septiembre de 2026 (AP Foto/Stephen Brashear) AP

Darnold fue capturado por Dre'Mont Jones, y la pierna derecha del mariscal de campo pareció llevarse la peor parte del impacto en el derribo. Darnold salió cojeando del campo, fue evaluado en la carpa médica al costado y luego se fue renqueando al vestuario.

Los Seahawks informaron inicialmente que el estado de Darnold era dudoso, y anunciaron antes del descanso que no regresaría. El suplente Drew Lock lo reemplazó.

“Tenemos que respaldarlo. Confiamos en Drew”, dijo el entrenador Mike Macdonald a NBC durante una entrevista a pie de campo.

La lesión de Darnold representó un momento desalentador para Seattle en la revancha del último Super Bowl, en el que los Seahawks vencieron a los Patriots 29-13.

Darnold no se perdió ningún partido la temporada pasada, cuando condujo a los Seahawks al título. Lanzó para 4.048 yardas, con 25 touchdowns y 14 intercepciones en la temporada regular, mientras que Seattle impuso un récord de la franquicia con 14 victorias.

Fue su primera temporada con los Seahawks después de reactivar su carrera con los Vikings en 2024, cuando lanzó para 4.319 yardas y 35 touchdowns.

Darnold terminó de 2-1 para 13 yardas contra Nueva Inglaterra. Lock, de 29 años, ha tenido dos etapas con los Seahawks. Estuvo con Seattle de 2022 a 2023 y pasó una temporada con los Giants de Nueva York antes de regresar el año pasado. La temporada pasada jugó únicamente en minutos de trámite, al completar dos pases para 15 yardas en cinco partidos. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP