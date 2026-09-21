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Salvadoreños debaten propuestas para modificar la jornada laboral

SAN SALVADOR (AP) — El Salvador debate modificaciones a la jornada laboral con propuestas que van desde la reducción a seis horas diarias hasta la ampliación a 11 horas pero sólo cuatro días a la semana.

Las iniciativas son analizadas por una comisión técnica integrada por representantes del gobierno y delegados de gremios empresariales y de trabajadores, indicó el ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro. Ninguna de la propuestas podrá modificar el límite legal de 44 horas semanales.

Castro indicó que desde el establecimiento de la comisión el 20 de agosto se han recibido aportes de representantes de la Iglesia, organismos internacionales, la academia, la empresa privada y el sector laboral y que una de las propuestas que “tiene bastante fuerza” es el establecimiento de una jornada de 11 horas diarias de lunes a jueves para descansar viernes, sábado y domingo.

La comisión ya se reunió con el sector empleador liderado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), que propuso que una eventual modificación de las horas de trabajo sea opcional y se adapte a la realidad operativa de las diferentes actividades económicas.

La Unidad Sindical, que representa a los trabajadores, respaldó la posición de la ANEP de que un posible cambio sea opcional, pero según el ministro Castro se inclina por la propuesta de trabajar 10 horas de lunes a jueves y cuatro horas el viernes.

La Unidad Sindical también pidió al Consejo Superior del Trabajo que elabore una propuesta que cambie el salario mínimo por el salario vital. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el salario vital como el nivel de ingresos necesario para garantizar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias obtenido mediante una jornada laboral normal.

El salario mínimo mensual vigente en El Salvador es de unos 408 dólares para los sectores de industria, comercio y servicios.

Según datos de la Oficina Nacional de Estadística y Censos, la canasta básica alimentaria urbana fue de 261 dólares en julio, mientras que la canasta básica ampliada equivalió a 519 dólares.

Por su parte, el Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora planteó reducir la jornada de trabajo de manera progresiva de 44 a 30 horas semanales mientras el Movimiento de Trabajadores Despedidos pidió reducirla a seis horas diarias sin modificar los salarios base y rechazó cualquier medida que pretenda aumentar las horas de trabajo diario “sin una discusión seria sobre sus efectos en la salud, la seguridad, la vida familiar y los derechos de la clase trabajadora”.

FUENTE: AP

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