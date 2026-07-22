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Salvador Pérez iguala récord de jonrones de la franquicia con su 317. Reales vencen 5-4 a Gigantes

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Salvador Pérez igualó el récord de jonrones de la franquicia y Lane Thomas conectó un sencillo de dos carreras que rompió el empate en la séptima entrada para impulsar a los Reales de Kansas City a la victoria 5-4 sobre los Gigantes de San Francisco el miércoles.

Salvador Pérez después de batear un jonrón para los Reales de Kansas City contra los Gigantes de San Francisco, el miércoles 22 de julio de 2026, en Kansas City. (AP Foto/Charlie Riedel)
Salvador Pérez después de batear un jonrón para los Reales de Kansas City contra los Gigantes de San Francisco, el miércoles 22 de julio de 2026, en Kansas City. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

El venezolano Pérez conectó su 14to jonrón de la temporada y el 317 de su carrera en el séptimo inning. El bateador designado de 36 años igualó el récord de la franquicia de los Reales en poder de George Brett.

El derecho de Kansas City Seth Lugo (4-6) mantuvo a los Gigantes sin anotaciones hasta la sexta entrada, cuando otorgó una base por bolas al primer bateador y golpeó al siguiente. Los corredores avanzaron con un toque de sacrificio de Drew Cavanhaugh, y el venezolano Luis Arráez impulsó la primera carrera del juego con un elevado de sacrificio al jardín central.

Los Gigantes volvieron a atacar en la séptima con un triple productor de Jung Hoo Lee y un doble productor del dominicano Willy Adames para ampliar la ventaja. Lugo salió del juego después de esa entrada, tras permitir tres hits y dos bases por bolas. También ponchó a cinco.

Vinnie Pasquantino extendió a 17 juegos su racha de hits con un doble en la séptima entrada. Fue declarado quieto después de deslizarse y pasarse de la almohadilla. La decisión fue confirmada y el mánager de los Gigantes Joey Vitello fue expulsado tras discutir la jugada. Pérez la desapareció en el siguiente turno al bate.

Eso marcó el final de la jornada para el derecho Landen Roupp. Permitió cuatro hits y dos carreras, y ponchó a siete.

Los Reales fabricaron la carrera del empate con tres sencillos consecutivos, el tercero del bateador emergente Nick Loftin. Kansas City llenó las bases con dos outs y anotó dos con el sencillo de Thomas al jardín derecho-central.

El cerrador Steven Cruz permitió un jonrón con dos outs, pero retiró al último bateador para conseguir el primer salvamento de su carrera para los Reales. El zurdo de San Francisco Sam Hentges (1-3) cargó con la derrota.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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