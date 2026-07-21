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Salón de la Fama dedica exhibición a Stephen Curry, 1ra para un jugador activo

SPRINGFIELD, Massachusetts, EE.UU. (AP) — Stephen Curry se encamina al Salón de la Fama y sigue haciendo historia en el baloncesto, al inspirar una exposición inédita para un jugador en activo.

Stephen Curry, de los Warriors de Golden State, recibe un premio ESPY en Nueva York, el miércoles 15 de julio de 2026 (AP Foto/Frank Franklin II)
Stephen Curry, de los Warriors de Golden State, recibe un premio ESPY en Nueva York, el miércoles 15 de julio de 2026 (AP Foto/Frank Franklin II) AP

La exposición “Stephen Curry: Beyond the Arc” se inaugurará el viernes, para celebrar la carrera del astro dos veces nombrado Jugador Más Valioso de la NBA y líder histórico en triples.

El Salón de la Fama del Basquetbol anunció la exhibición el martes y señaló que era la primera vez en los casi 75 años de historia del museo que un jugador en activo tendría una experiencia destacada y dedicada.

“Cuando pienso en mi trayectoria, pienso en las personas que creyeron en mí, el trabajo que se hizo cuando nadie estaba mirando y los momentos que me moldearon dentro y fuera de la cancha", expresó Curry en un comunicado. "Que esa historia se cuente mientras todavía estoy jugando es algo que no tomo a la ligera.

"Mi esperanza es que los aficionados recorran esta experiencia y sientan la alegría, el propósito y la gratitud que el baloncesto me ha dado, y quizá vean también un poco de su propio camino reflejado en ella”.

Desarrollada en colaboración con el equipo empresarial Thirty Ink de Curry, la exhibición incluirá videos de la carrera del basquetbolista, objetos de recuerdo y componentes de audio y video que cuentan la historia de un jugador al que pocos prestaron atención antes de ingresar a la universidad y que luego se convirtió en 12 veces seleccionado al Juego de Estrellas, además de llevar a Golden State a cuatro campeonatos de la NBA.

“Que se convierta en el primer jugador en activo en tener una exposición en el Salón de la Fama es un testimonio de lo que representa para el basquetbol, para los Warriors, para la NBA y para sus millones de aficionados en todo el mundo", recalcó el gerente general de los Warriors, Mike Dunleavy. "Obviamente, esto es sólo un preludio de su eventual incorporación en Springfield, pero un homenaje apropiado para un jugador icónico y un ser humano increíble que, por sí solo, ha cambiado el juego”.

El Salón de la Fama prevé que la de Curry sea una exhibición por tiempo limitado, que probablemente se mantenga hasta el verano de 2027 antes de cerrar.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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