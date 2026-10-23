Sale de Rusia rumbo a EEUU primer cargamento de diésel, pese a protestas de Ucrania

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en Kiev, Ucrania, el 22 de octubre del 2026. (AP foto/Efrem Lukatsky) AP

“El primer buque cisterna ha zarpado hacia los clientes y los suministros regulares continuarán”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, sin dar más detalles.

El viceprimer ministro ruso Alexander Novak señaló a principios de esta semana que el primer envío ascendería a 40.000 toneladas de diésel, según la agencia de noticias rusa Interfax.

La firma de inteligencia marítima Kpler indicó que el buque se dirigía a Nueva York para llegar el 7 de noviembre y que sería la primera entrega de diésel ruso a Estados Unidos desde julio de 2023.

El abrupto cambio en la política de sanciones contra Rusia por su invasión fue vista como un intento de Trump de abordar los altos precios del combustible de cara a las elecciones de mitad de mandato.

Sin embargo, el envío de 40.000 toneladas de diésel equivale a alrededor de 300.000 barriles, o cerca del 7% de los aproximadamente 4 millones de barriles de diésel que consume la economía norteamericana en un solo día. El acuerdo difícilmente hará mella en los altos precios en las gasolineras o en otros ámbitos, según expertos en política energética.

La producción de diésel de Rusia se ha visto sometida a presión por repetidos ataques ucranianos con drones de largo alcance contra sus refinerías de petróleo. Los ataques provocaron escasez de combustible, que ahora se ha aliviado. Trump pidió el mes pasado a Kiev que detuviera los ataques.

La decisión de Estados Unidos sobre el diésel causó alarma y consternación en Ucrania, que ha suplicado a países extranjeros que endurezcan las sanciones contra Moscú y le nieguen ingresos por la invasión.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy calificó la decisión de Trump como “una decisión débil de socios fuertes”.

El acuerdo sobre el diésel fue un giro repentino que llegó apenas semanas después de que Trump promulgara un amplio paquete de sanciones para imponer aranceles de hasta el 100% a los cinco principales importadores de petróleo o gas natural rusos. Posteriormente, dejó las medidas en suspenso.

Este acontecimiento es el giro más reciente en la volátil relación entre Trump y Zelenskyy, que en las últimas semanas ha tocado un nuevo mínimo.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP