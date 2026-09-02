Sale a la venta moneda con el rostro de Trump

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El presidente Donald Trump en la Oficina Oval en la Casa Blanca en Washington, el 31 de agosto del 2026. (AP foto/Jacquelyn Martin) AP

El diseño de la moneda —el rostro de Trump como “cara” y el Gran Sello de Estados Unidos como “cruz”— recibió este año el visto bueno de la Comisión de Bellas Artes, cuyos miembros fueron nombrados por Trump. En comentarios anteriores, el mandatario manifestó que la idea de estampar su rostro en una moneda era “muy inusual”, pero que se sentía “honrado” por ello.

El segundo mandato de Trump se ha caracterizado por varias iniciativas para dejar su marca, aunque muchas se han visto enredadas por demandas judiciales. Eso incluye medidas para poner el nombre de Trump al Centro Kennedy, así como al Instituto de Estados Unidos para la Paz, mientras Trump se empeña en dejar huella en la historia y en Washington, D.C.

Las monedas, que pueden usarse como moneda de curso legal, suscitaron algunas críticas, en particular porque una ley federal prohíbe la representación de un presidente vivo en monedas. Pero, en algunas circunstancias, el secretario del Tesoro sí tiene autoridad para autorizar la acuñación y emisión de monedas especiales.

Las monedas se acuñaron para “honrar 250 años del gran legado estadounidense”, escribió la Casa de la Moneda en su sitio web. En un arco sobre el rostro de Trump aparece “LIBERTY”, y debajo “1776 - 2026”. En el reverso está el Gran Sello de Estados Unidos, con el águila calva sujetando flechas en una garra y una rama de olivo en la otra. En una cinta que sostiene en el pico aparece “E PLURIBUS UNUM”, en latín “de muchos, uno”.

Un rollo de 25 monedas costará 61 dólares, y una bolsa de 100 costará 154,50 dólares, y la Casa de la Moneda indicó que ocultaron al azar algunas monedas de emisión especial entre los rollos y las bolsas. Esas estarán marcadas “July 4th”, porque fueron acuñadas ese día, el aniversario de la Declaración de Independencia.

Los hogares están limitados a solo dos pedidos, escribió la Casa de la Moneda de Estados Unidos, pero ese tope se levantará a las 2 de la tarde, hora del Este, el jueves.

_________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP