americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Sale domina y Bravos superan 1-0 a Mets para dividir doble cartelera

NUEVA YORK (AP) — Chris Sale repartió nueve ponches y limitó a Nueva York a dos hits en seis entradas, para que los Bravos de Atlanta superaran el miércoles 1-0 a los Mets y dividieran honores en una doble tanda.

Chris Sale, de los Bravos de Atlanta, lanza en el segundo juego de una doble cartelera ante los Mets de Nueva York, el miércoles 29 de julio de 2026 (AP Foto/Eduardo Muñoz Alvarez)
Chris Sale, de los Bravos de Atlanta, lanza en el segundo juego de una doble cartelera ante los Mets de Nueva York, el miércoles 29 de julio de 2026 (AP Foto/Eduardo Muñoz Alvarez) AP

Sale (12-6) no otorgó bases por bolas. El cubano Raisel Iglesias, cuarto lanzador de los Bravos, consiguió su 15º salvamento con un noveno inning perfecto.

Matt Olson conectó un sencillo impulsor en la sexta entrada. Los Bravos no superaban 1-0 a los Mets desde el segundo juego de una doble cartelera disputada el 21 de junio de 2021 —aquel encuentro se dirimió en siete innings.

Olson también aportó la ofensiva de los Bravos en el primer juego, cuando pegó un jonrón de dos carreras en una derrota por 3-2.

Christian Scott (3-3) permitió una carrera y ponchó a siete en seis entradas —su salida más larga desde el 24 de mayo de 2024. Scott se sometió a una cirugía Tommy John en septiembre de 2025 y apenas lanzó hasta la sexta entrada en tres ocasiones en sus primeras 14 aperturas de este año.

Los Mets terminaron 4-2 contra los Bravos en casa esta temporada —su primer registro ganador en Citi Field ante Atlanta desde 2022 y apenas el tercero en las últimas 10 campañas.

Nueva York tiene marca de 6-4 contra los Bravos y puede asegurar la serie de la temporada por primera vez desde 2017 el mes próximo, con una victoria en Atlanta durante una serie de tres juegos.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Ferran Torres, de España, festeja su gol ante Argentina en la final mundialista, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Julio Cortez)

Final mundialista entre España y Argentina fue vista por unos 60 millones en Fox y Telemundo

Jugadores de la selección española posan con el trofeo tras ganar la Copa Mundial a su arribo al aeropuerto de Barajas en Madrid el lunes 20 de julio del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez)

La campeona mundial España vuelve a casa y serán recibidos por el Rey y con desfile

Destacados del día

La UNE desmiente rumores sobre nueva patana en La Habana: la embarcación no generará electricidad en Cuba

La UNE desmiente rumores sobre nueva patana en La Habana: la embarcación no generará electricidad en Cuba

BRUNO RODRÍGUEZ ELEVA EL TONO: el régimen cubano dice que responderá con las armas si es atacado

BRUNO RODRÍGUEZ ELEVA EL TONO: el régimen cubano dice que responderá "con las armas" si es atacado

DOS CUBANOS ARRESTADOS POR FRAUDE CON LICENCIAS DE CONDUCIR EN MIAMI: investigan esquema organizado

DOS CUBANOS ARRESTADOS POR FRAUDE CON LICENCIAS DE CONDUCIR EN MIAMI: investigan esquema organizado

CUBA DA UN GIRO HISTÓRICO: AUTORIZA FARMACIAS PRIVADAS POR PRIMERA VEZ EN DÉCADAS

CUBA DA UN GIRO HISTÓRICO: AUTORIZA FARMACIAS PRIVADAS POR PRIMERA VEZ EN DÉCADAS

TENSIÓN EN HOSPITAL DE LA HABANA: un grupo irrumpe en la terapia intensiva pediátrica

TENSIÓN EN HOSPITAL DE LA HABANA: un grupo irrumpe en la terapia intensiva pediátrica

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter