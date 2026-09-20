Salas pega sencillo decisivoy Padres vencen 7-6 a Marlins. Su número mágico baja a 3

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El lanzador de los Padres de San Diego, Adrián Morejón, celebra el tercer out durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Marlins de Miami, el sábado 19 de septiembre de 2026, en San Diego. (Foto AP/Gregory Bull) AP

Salas, el principal prospecto de los Padres, quien fue ascendido el 1 de septiembre, conectó un sencillo por el centro en un lanzamiento de 0-2 de Josh Ekness (2-4), y sus compañeros lo rodearon en una celebración desenfrenada que terminó en los jardines.

David Morgan (4-1) se llevó la victoria.

El hit de la victoria llegó una entrada después de que el bateador emergente Griffin Conine conectara un jonrón imponente para empatar el juego ante Mason Miller con un out en la novena.

Los Padres ganaron por 12ª vez en 13 juegos y se mantuvieron empatados con los Cachorros de Chicago con marca de 86-69 por el primer puesto de comodín de la Liga Nacional, aunque los Cachorros tienen el desempate. Los Filis de Filadelfia perdieron 10-3 ante los Mets de Nueva York y quedaron a un juego.

Lo más pronto que los Padres pueden asegurar un puesto de comodín es la noche del martes ante los Dodgers de Los Ángeles, campeones del Oeste de la Liga Nacional.

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Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP