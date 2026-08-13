Sal Stewart conecta jonrón y los Rojos detienen a los Medias Blancas para ganar 9-8

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El jugador de los Rojos de Cincinnati, Sal Stewart, recorre las bases tras conectar un jonrón solitario durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Medias Blancas de Chicago en Chicago, el jueves 13 de agosto de 2026. (Foto AP/Paul Beaty) AP

Stewart anotó cuatro veces y Suárez impulsó cuatro carreras, mientras Cincinnati se llevó el juego decisivo de la serie de tres. Tejay Antone (2-0) lanzó una entrada sin permitir carreras para apuntarse la victoria, y Julian Garcia sacó adelante un tembloroso noveno episodio para su segundo salvamento.

Randal Grichuk remolcó tres carreras por Chicago, que había ganado tres de cuatro. Chase Meidroth y Sam Antonacci aportaron dos hits cada uno y anotaron dos carreras.

El cubano Edgar Quero conectó un sencillo impulsor para los líderes de la Central de la Liga Americana en la novena, pero Antonacci rodó al campocorto para el último out.

Stewart pegó un jonrón solitario de 419 pies en la primera para su 26to cuadrangular. Stephenson recibió un pelotazo con dos outs, y Suárez puso el 3-0 con un batazo de dos carreras hacia el jardín izquierdo para su 18vo de la temporada.

Chicago se acercó 9-7 con el sencillo de dos carreras de Andrew Benintendi en la octava. Pero el cubano Miguel Vargas se ponchó tirándole a una curva con cuenta llena de Pierce Johnson, dejando corredores en las esquinas.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP