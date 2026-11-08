Saints resisten y frenan conversión de 2 puntos para vencer 23-22 a Browns en tiempo extra

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El tight end de los Saints de Nueva Orleans Juwan Johnson celebra su touchdown en tiempo extra ante los Browns de Cleveland el domingo 8 de noviembre del 2026. (AP Foto/Ella Hall) AP

Después de que los Saints (3-5) anotaron en la primera posesión del tiempo extra, Cleveland respondió cuando Harold Fannin Jr. convirtió una recepción corta del suplente de los Browns, Shedeur Sanders, en un touchdown de 39 yardas rompiendo tacleadas, con un minuto por jugarse en el tiempo extra.

Los Browns (5-4) optaron por intentar la conversión de 2 puntos para ganar, pero Sanders se vio obligado a desplazarse hacia la derecha bajo la presión de Carl Granderson y lanzó incompleto por la banda, lo que le dio a los Saints su primera victoria en casa esta temporada.

El desenlace le dio emoción a un partido en el que los primeros 54 minutos fueron prácticamente feos y en donde ninguno de los dos equipos tuvo un touchdown.

Los Saints tomaron una ventaja tardía de 16-13 gracias al touchdown de 2 yardas del corredor Audric Estime, recién reincorporado, con 58 segundos restantes en el cuarto periodo, culminando una serie de 55 yardas que comenzó con 1:48 por jugarse.

Pero Sanders, con la ayuda de un pase completo de 30 yardas a Jerry Jeudy, pudo avanzar a los Browns hasta la yarda 33 de los Saints y preparar el gol de campo del empate de 51 yardas de Andre Szmyt, que envió el partido a tiempo extra.

Shough terminó con 21 completos de 35 intentos para 265 yardas y un TD.

Sanders terminó con 19 pases completos en 31 intentos para 297 yardas y dos TD en su primera titularidad de la temporada en lugar de Deshaun Watson, quien no jugó después de pasar parte de la última semana en el protocolo de conmociones cerebrales de la NFL. ___ Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP