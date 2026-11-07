Saints activan al receptor Tyson y al tackle izquierdo Banks. Cortan a Miller

El corredor de los Saints de Nueva Orleans, Kendre Miller (arriba), es tacleado por el safety de los Vikings de Minnesota, Josh Metellus, durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en Nueva Orleans, el domingo 11 de octubre de 2026. (Foto AP/Matthew Hinton) AP

La incorporación de Tyson a la plantilla activa el sábado estuvo entre un puñado de movimientos de los Saints, que también activaron desde la lista de lesionados al tackle izquierdo de segundo año Kelvin Banks Jr., cortaron al corredor Kendre Miller y ascendieron al pateador Charlie Smyth desde el equipo de prácticas.

Tyson, seleccionado en el octavo puesto global procedente de Arizona State, se lesionó el tendón de la corva durante el campamento de entrenamiento y comenzó la temporada regular en la lista de lesionados de Nueva Orleans.

El receptor de 22 años regresó a los entrenamientos el miércoles de manera limitada, pero manifestó que se sentía físicamente listo para jugar.

Tyson, de 1,88 metros y 92 kilos —cuyo hermano, Jaylon, juega en la NBA con Cleveland—, fue el segundo receptor seleccionado en el draft, detrás de Carnell Tate, de Ohio State, quien fue elegido en el cuarto puesto global por Tennessee.

La temporada pasada, Tyson disputó nueve partidos con Arizona State, con 61 recepciones para 711 yardas y ocho touchdowns en una campaña acortada por lesiones en los tendones de la corva en ambas piernas.

Miller estaba en su cuarta temporada en la NFL desde que los Saints lo seleccionaron en la tercera ronda del draft procedente de TCU. Afectado por diversas lesiones, aún no ha participado en más de ocho partidos, ni ha superado las 193 yardas por tierra, en una temporada.

Ha jugado seis partidos esta temporada, con 159 yardas y dos touchdowns por tierra en 57 acarreos, además de nueve recepciones para 37 yardas.

Banks no ha jugado desde que se lesionó el tobillo durante una victoria en la Semana 2 en Baltimore. Smyth, un jugador del programa de vía internacional de Irlanda del Norte, no ha jugado desde la parte final de la temporada pasada. Comenzó esta temporada en el equipo de prácticas después de que los Saints firmaran al pateador veterano Daniel Carlson.

Pero Carlson fue cortado esta semana, tras su cuarto gol de campo fallado de la temporada.

Los Saints también ascendieron al corredor Zamir White desde el equipo de prácticas y cortaron al ala cerrada Treyton Welch.

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FUENTE: AP