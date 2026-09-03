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Saggese conecta sencillo de ventaja en la 10ma y Cardenales se imponen 8-6 a Dodgers

LOS ÁNGELES (AP) — Thomas Saggese conectó un sencillo dentro del cuadro con dos strikes que dio la ventaja a los Cardenales en la 10ª entrada, y San Luis se impuso el miércoles 8-6 a los Dodgers de Los Ángeles.

El dominicano José Fermín, de los Cardenales de San Luis, festeja con sus compañeros luego de anotar en el décimo inning del duelo ante los Dodgers de Los Ángeles, el miércoles 2 de septiembre de 2026 (AP Foto/William Liang)
El dominicano José Fermín, de los Cardenales de San Luis, festeja con sus compañeros luego de anotar en el décimo inning del duelo ante los Dodgers de Los Ángeles, el miércoles 2 de septiembre de 2026 (AP Foto/William Liang) AP

Nathan Church pegó un sencillo al jardín central ante el relevista Brock Stewart (0-2), lo que permitió que José Fermín, corredor automático, avanzara a tercera.

El dominicano anotó con el sencillo de Saggese a segunda para poner el 6-5 —la primera ventaja del juego para San Luis. Los Cardenales sumaron dos carreras más con un doble de Joshua Báez, quien ingresó como bateador emergente en la octava.

Los Dodgers, líderes del Oeste de la Liga Nacional, han perdido seis de ocho duelos. Shohei Ohtani se ponchó en cuatro turnos consecutivos por primera vez esta temporada, incluido uno en la 10ª con el corredor automático en tercera.

Los Dodgers tuvieron ventajas de 3-0, 5-2 y 5-4 antes de que los Cardenales empataran en la octava. Báez conectó un doble ante el relevista Tanner Scott y anotó con un elevado de sacrificio de Alec Burleson.

Los Angeles tuvo la posible carrera de la victoria sobre la antesala en la novena. El dominicano Teoscar Hernández pegó un doble de terreno y avanzó con un lanzamiento descontrolado de Justin Bruihl (1-1), pero el emergente boricua Kiké Hernández se ponchó y el también sustituto Will Smith elevó para terminar la amenaza.

Riley O'Brien lanzó la 10ª para conseguir su 35º salvamento.

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