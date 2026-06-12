Sacramento se anota para una posible expansión tras la marcha de los Atléticos a Las Vegas

Los Atléticos y los Yankees de Nueva York juegan durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas en el Sutter Health Park, el domingo 31 de mayo de 2026, en West Sacramento, California. (AP Foto/Scott Marshall) AP

Una región que a menudo ha sido considerada de ligas menores en comparación con mercados más grandes de California como el Área de la Bahía, Los Ángeles y San Diego está disfrutando su papel como estación de paso para los errantes A’s y espera algún día tener un equipo de las Grandes Ligas de Béisbol propio, además de los Kings de la NBA.

“Lo significaría todo”, expresó McCarty. “Creo que siempre nos hemos considerado una ciudad de Grandes Ligas. Tener un equipo aquí en Sacramento significaría mucho para nuestra ciudad, traería a muchos grupos económicos a ambos lados del río”.

La región está haciendo lo que ha bautizado como el “Sacramento Pitch” para ser considerada en una expansión, al anunciar a finales del mes pasado un compromiso de 1.000 millones de dólares en financiamiento público y casi 800 millones de dólares más en inversión privada para el esfuerzo.

Aún faltan partes importantes en el plan. En particular, la búsqueda de un inversionista principal que sea dueño del equipo apenas comenzó, con varios candidatos que manifestaron interés. También hay incertidumbre sobre si y cuándo la MLB planea expandirse, y sobre el lugar que ocupa Sacramento en la lista de posibles candidatos.

“Lo que tenemos es solo un equipo de Grandes Ligas aquí. Así que definitivamente tenemos espacio para tener otro equipo”, comentó la alcaldesa de West Sacramento, Martha Guerrero. “Tenemos un mercado mediático sólido, la población está creciendo. También tenemos un buen crecimiento económico aquí. Tenemos el potencial de desarrollar un mercado fuerte para un equipo de las Grandes Ligas de Béisbol aquí”.

Sacramento es el vigésimo mercado televisivo más grande del país y es el mayor que cuenta con solo un equipo entre la MLB, la NBA, la NFL, la NHL, la MLS y la WNBA. Hay alrededor de 2,7 millones de personas en el área metropolitana, que algunos todavía ven como una extensión del más glamoroso Área de la Bahía de San Francisco.

La región está teniendo una prueba como ciudad de Grandes Ligas al ser el hogar temporal de los Atléticos, que disputan su segunda de tres temporadas previstas en West Sacramento tras salir de Oakland y mientras esperan que se construya su nuevo estadio en Las Vegas. Está previsto que los A’s jueguen una temporada más aquí antes de la mudanza, y el equipo ya está disputando dos series esta semana en el área de Las Vegas.

La asistencia aumentó de 9.487 aficionados por partido la temporada pasada a 10.820 a lo largo de 28 fechas como local esta campaña, con 12 llenos anunciados en un estadio que puede albergar a poco más de 12.000 fanáticos por juego. Pero las autoridades locales confían en que un equipo permanente tendría aún más apoyo en un nuevo estadio construido justo al lado del actual parque de Triple-A.

“Desde nuestra perspectiva, conseguir a las Grandes Ligas de Béisbol es realmente una declaración de demostración de mercado sobre quiénes somos”, afirmó Barry Broome, presidente y director ejecutivo del Greater Sacramento Economic Council. “Nos encanta el béisbol. En el fondo, todo el mundo reza para que recibamos una llamada de (el dueño de los A’s) John Fisher y diga: ‘Era broma, me quedo’. Nadie quiere admitir que reza por eso todos los días. Pero nos encantan los Atléticos. Sería increíble, pero no ocurrió. Se van a Vegas, así que tenemos que traer nuestro propio equipo, lo cual nos parece bien”.

Sacramento tiene compromisos para un nuevo estadio

El grupo en Sacramento ha reunido 800 millones de dólares en terrenos cerca del actual estadio de ligas menores y en inversión privada, y tiene acceso a 1.000 millones de dólares en financiamiento público que proviene en su mayor parte de impuestos a la propiedad en el área.

Aunque economistas han expresado dudas sobre el valor de la inversión pública en estadios y el propio McCarty votó en contra de financiar la arena de la NBA de Sacramento cuando estaba en el concejo municipal, considera que este plan tiene más sentido.

“Eso tuvo más impacto en el fondo general”, dijo sobre el plan que llevó a la construcción del Golden 1 Center, que abrió en el centro de Sacramento en 2016. “Este creo que es el acuerdo más justo para los contribuyentes y los socios para hacer grandes proyectos que tenemos en cartera”.

Aún no hay un calendario para la expansión de la MLB

La primera prioridad de la MLB es negociar un nuevo convenio colectivo con el sindicato. El comisionado Rob Manfred indicó la semana pasada que la MLB ha dicho a las ciudades interesadas que una decisión sobre si habrá expansión no llegará hasta que el convenio colectivo esté completo.

Entre las otras ciudades que compiten por un equipo si eso ocurre están Charlotte, Carolina del Norte; Montreal, Canadá; Nashville, Tennessee; Portland, Oregon; y Salt Lake City. La mayor competencia de Sacramento probablemente serían las otras ciudades del Oeste.

“Creo que el tamaño y el alcance del mercado son realmente nuestra ventaja clave”, sostuvo Broome. “También hemos demostrado que ahora tenemos un acuerdo de estadio listo para ejecutarse. Eso puede ocurrir con la firma del alcalde y del administrador municipal. No tenemos que aprobar una emisión de bonos ni nada por el estilo. Nos tomó cuatro meses reunir 800 millones de dólares. Creo que la gente subestima a Sacramento. Hay mucho dinero en esta ciudad. Hay mucho poder económico en esta ciudad. Podemos hacerlo”.

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FUENTE: AP