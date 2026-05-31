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Sabalenka vs. Osaka será el 1er partido nocturno femenino en Roland Garros en 3 años

PARÍS (AP) — El lunes se realizará el primer partido nocturno femenino en Roland Garros entres cuando cuando la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, enfrente a la cuatro veces campeona de Grand Slam Naomi Osaka en la cuarta ronda.

La bielorrusa Aryna Sabalenka celebra tras vencer en la tercera ronda de Roland Garros a la australiana Daria Kasatkina el sábado 30 de mayo del 2026. (AP Foto/Thibault Camus)
La bielorrusa Aryna Sabalenka celebra tras vencer en la tercera ronda de Roland Garros a la australiana Daria Kasatkina el sábado 30 de mayo del 2026. (AP Foto/Thibault Camus) AP

Los organizadores de Roland Garros han sido criticados por programar en los últimos años solo partidos masculinos bajo los reflectores, y han señalado que están bajo presión de las cadenas de televisión y que los partidos femeninos al mejor de tres sets son demasiado cortos en comparación con el formato al mejor de cinco de los hombres.

Será apenas el quinto partido femenino en los cinco años desde que se introdujeron las sesiones nocturnas en París.

El último partido femenino nocturno también involucró a Sabalenka, cuando venció a Sloane Stephens en 2023.

“YOLO”, respondió Osaka cuando le preguntaron el sábado si su partido contra Sabalenka merecía disputarse de noche, usando la abreviatura de “You only live once” (“Solo se vive una vez”).

Osaka ha estado montando un desfile de moda en sus entradas a la cancha antes de cada partido del torneo.

Sabalenka lidera 2-1 los enfrentamientos en sus carreras ante Osaka, quien alcanzó la cuarta ronda en París por primera vez.

“Estoy lista para la pelea. Es genial verla de vuelta a su nivel”, expresó Sabalenka. “Disfruto mucho nuestras batallas. Son partidos de alto nivel, y disfruto mucho cuando alguien me lleva al límite”.

El partido está programado para comenzar a las 8:15 p.m. hora local.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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