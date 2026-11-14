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Sabalenka se disculpa por arrebato en pista tras derrota ante Svitolina en Finales WTA

INDIAN WELLS, California, EE.UU. (AP) — Aryna Sabalenka se ha disculpado por un arrebato en la cancha durante su derrota en tres sets ante Elina Svitolina en las Finales de la WTA.

Aryna Sabalenka durante su partido contra Nikola Bartunkova en el Abierto de China, el domingo 4 de octubre de 2026, en Beijing. (AP Foto/Achmad Ibrahim)
Aryna Sabalenka durante su partido contra Nikola Bartunkova en el Abierto de China, el domingo 4 de octubre de 2026, en Beijing. (AP Foto/Achmad Ibrahim) AP

Un video que circula ampliamente en redes sociales parece mostrar a Sabalenka en el momento en que profiere insultos durante el encuentro que perdió el viernes por 6-3, 3-6, 6-1 en el torneo que pone fin a la temporada en Indian Wells.

La bielorrusa, otrora primera del ranking, manifestó el sábado que estaba molesta por el comportamiento de los espectadores durante el partido.

“Mi comentario no iba dirigido a Elina", aclaró Sabalenka en Instagram. "Me frustró un pequeño grupo de espectadores que celebraba de forma agresiva mis errores, y reaccioné emocionalmente en ese momento”.

Sabalenka no aclaró qué dijo.

“Dicho esto, debí haber manejado mi frustración de otra manera y ofrezco disculpas a cualquiera a quien haya ofendido", añadió. "Elina jugó un gran partido y le deseo lo mejor por el resto del torneo”.

Sabalenka se mostró visiblemente irritada durante el encuentro y luego se negó a hablar con los medios.

Al ser consultada sobre la publicación de Sabalenka en internet, Svitolina respondió: “Hay muchas banderas y muchos seguidores ucranianos están aquí y, por supuesto, quieren que yo gane este partido en particular”.

“He visto algo porque, obviamente, está en las redes sociales, pero sí, solo espero que los partidos entre nosotras sean respetados", agregó. "A veces, en algunos partidos, hay comentarios no muy buenos hacia mí en relación con la guerra. A veces pasa así en las redes sociales, que las cosas se tergiversan un poco”.

Svitolina y otros tenistas de su país se han negado a estrechar la mano de jugadores de Rusia y Bielorrusia desde la invasión lanzada por Moscú contra Ucrania en 2002, en línea con la política establecida por la Federación Ucraniana de Tenis.

En la final del domingo en este torneo de 10 millones de dólares, Svitolina tiene previsto enfrentar a la adolescente rusa Mirra Andreeva.

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Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP

FUENTE: AP

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