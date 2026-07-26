Ryan O'Hearn pega un grand slam en su 33er cumpleaños y guía a Pirates al triunfo 8-7 sobre Cubs

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Ryan O'Hearn de los Piratas de Pittsburgh luego de batear un grand slam ante los Cachorros de Chicago, el domingo 26 de julio de 2026, en Pittsburgh. (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

Los Cachorros estuvieron cerca de borrar un déficit de seis carreras. Seiya Suzuki pegó un jonrón de dos carreras con un out en la novena entrada para dejar el juego a una carrera, pero Mason Montgomery sobrevivió y consiguió su segundo salvamento.

El batazo de O’Hearn al jardín central en la tercera entrada amplió la ventaja de los Piratas a 7-1. Eso ocurrió una entrada después de que un par de novatos conectaran jonrones: el dominicano Esmerlyn Valdez abrió con un cuadrangular y Shawn Ross pegó un jonrón de dos carreras para el primero de su carrera.

Fue el cuarto grand slam en la carrera de O’Hearn y el segundo esta temporada. Sus 17 jonrones igualan el máximo de su trayectoria para el veterano de nueve años.

Valdez suma 14 jonrones en apenas 37 juegos. Ross, un receptor, hacía su primera apertura en las Grandes Ligas tras ser ascendido desde la sucursal del Triple-A en Indianápolis el viernes.

Los tres jonrones fueron ante Jameson Taillon (2-6), quien ha permitido 25 cuadrangulares en apenas 76 innings esta temporada. Taillon trabajó cuatro entradas, fue responsable de siete carreras con seis hits y no ha ganado en sus últimas nueve aperturas.

Braxton Ashcraft (10-4) lanzó seis entradas y permitió cuatro carreras con siete hits y dos bases por bolas, además de ponchar a cinco.

Brandon Lowe conectó tres de los 11 hits de los Piratas, mientras que Valdez y Nick Gonzales aportaron dos cada uno. Por los Cachorros Michael Busch, Nico Hoerner, el novato venezolano Pedro Ramírez y Dansby Swanson conectaron dos hits cada uno. ___ AP MLB: https://apnews.com/hub/mlb FUENTE: AP