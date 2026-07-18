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Ryan Fox iguala récord de un major con ronda de 62 golpes en el Abierto Británico

SOUTHPORT, Inglaterra (AP) — Ryan Fox añadió su nombre el sábado a la creciente lista de jugadores que comparten el récord de puntuación en campeonatos major, al convertirse en el tercer jugador esta semana en firmar una ronda de 62 golpes que iguala la marca en el Abierto Británico en Royal Birkdale.

Ryan Fox, de Nueva Zelanda, agaradece el reconocimiento del público en el green del hoyo 18 después de completar la tercera ronda del Abierto Británico de Golf en el campo del club de golf Royal Birkdale, el sábado 18 de julio de 2026, en Southport, Inglaterra. (AP Foto/Jon Super)
Ryan Fox, de Nueva Zelanda, agaradece el reconocimiento del público en el green del hoyo 18 después de completar la tercera ronda del Abierto Británico de Golf en el campo del club de golf Royal Birkdale, el sábado 18 de julio de 2026, en Southport, Inglaterra. (AP Foto/Jon Super) AP

Fox comenzó temprano, con apenas rastro de viento, y lo aprovechó. Se fue con cinco birdies en los primeros nueve hoyos y logró otros más en dos de sus últimos tres hoyos para totalizar 62 en el links de Birkdale, par 70. Lucas Herbert y Sam Burns registraron cada uno 62 con unos 20 minutos de diferencia el viernes.

Ahora ha habido ocho rondas de 62 en la historia de los campeonatos major, la mitad de ellas en Royal Birkdale. Branden Grace fue el primero en establecer el récord con un recorrido de 62 en Royal Birkdale en 2017.

Fox cayó en un búnker tipo “pot” fuera del fairway en el hoyo 18 y aun así consiguió llegar al green, dejándose un putt para birdie de casi 50 pies para un 61. Se le quedó corto por unos 5 pies y embocó el putt para par.

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FUENTE: AP

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