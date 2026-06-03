Russell Wilson confirma que se retira de la NFL para unirse a CBS Sports

ARCHIVO - Russell Wilson, quarterback de los Seahawks de Seattle, saluda al público después de un partido ante los Rams de Los Ángeles, el 7 de opctubre de 2021 (AP Foto/Elaine Thompson, archivo) AP

El anuncio de Wilson llegó dos días después de que se conoció la noticia de que estaba ultimando un acuerdo para convertir al quarterback en analista del programa previo de los domingos de la NFL en CBS.

“Al entrar en este próximo capítulo con CBS Sports y ‘The NFL Today’, me siento muy bendecido de poder seguir haciendo lo que más amo: estar cerca del mejor deport del mundo”, expresó Wilson en el video.

Wilson jugó 14 temporadas después de que Seattle lo seleccionó en la tercera ronda del draft de la NFL de 2012 procedente de N.C. State. Pasó sus primeras 10 temporadas con los Seahawks, a los que condujo a su primer campeonato de Super Bowl en la temporada 2013.

Fue traspasado a Denver después de la temporada 2021 y vivió dos años turbulentos con los Broncos antes de jugar una temporada en Pittsburgh y otra con los Giants de Nueva York.

Wilson lanzó para 46.966 yardas, con 353 pases de touchdown y 114 intercepciones.

Se unió a Peyton Manning y Dan Marino como los únicos mariscales de campo en lanzar al menos 20 pases de touchdown en cada una de sus primeras tres temporadas, y es uno de siete quarterbacks seleccionados a 10 Pro Bowls.

Wilson es el único jugador en la historia de la NFL con al menos 30 pases de touchdown y menos de 15 intercepciones en cuatro temporadas consecutivas. También tuvo tres temporadas con al menos 30 envíos de anotación y 500 yardas por tierra, la mayor cantidad en la historia de la NFL.

En el video, de unos tres minutos, Wilson agradeció a sus compañeros de equipo, amigos y familiares, y dio un agradecimiento especial al exentrenador de los Seahawks, Pete Carroll.

“Gracias por apostar por un joven negro de 5 pies 11 pulgadas (1,80 metros) de Richmond, Virginia, al que le dijeron que era demasiado pequeño como para llegar a la NFL”, manifestó.

Wilson es el mariscal de campo titular más bajo en ganar un Super Bowl.

El deportista retirado reemplazará a Matt Ryan, quien se incorporó a los Falcons de Atlanta como presidente de operaciones deportivas después de dos temporadas en “The NFL Today”.

Wilson había considerado regresar para una 15ª temporada. Le comentó al New York Post el mes pasado que estaba evaluando una oferta para unirse a los Jets de Nueva York y ser suplente de Geno Smith.

Su video incluyó momentos destacados de su carrera e imágenes de él mismo visitando a pacientes en el Seattle Children’s Hospital. Terminó agradeciendo a su esposa, Ciara, y al deporte al que dedicó su vida.

“Te doy las gracias, fútbol americano. ... Estaré agradecido para siempre”, manifestó.

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El redactor de fútbol americano profesional de AP Rob Maaddi contribuyó a este informe.

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FUENTE: AP