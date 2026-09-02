Rusos y Bielorrusos podrán competir en pruebas de esquí y snowboard con estatus neutral

Compartir en:









ARCHIVO - Foto del 8 de enero del 2022, el ruso Ivan Kuznetsov participa en la prueba de slalom gigante del esquí alpino en la Copa Mundial. (AP Foto/Gabriele Facciotti, Archivo) AP

El organismo rector indicó que a los atletas, entrenadores y oficiales de esos países “se les puede conceder acceso a las competiciones de la FIS siempre que firmen una declaración de neutralidad basada en un conjunto de principios establecidos por la FIS”, y advirtió sobre sanciones que pueden imponerse.

Los esquiadores rusos obtuvieron en diciembre un fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo que puso fin a una prohibición de casi cuatro años para participar en eventos internacionales durante la guerra en Ucrania. La decisión les permitió regresar a pruebas de la Copa del Mundo en esquí alpino, esquí de fondo y esquí freestyle, y en snowboard, con el objetivo de intentar clasificarse para los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, que se celebran en febrero.

El consejo de la FIS renovó su política de atletas neutrales para la temporada de invierno que comienza el próximo mes.

“La participación de los atletas se limita a pruebas individuales y está condicionada a que no se exhiban símbolos de ningún país como banderas, himnos o uniformes”, señaló la FIS.

Es probable que los atletas rusos y los oficiales de equipo sigan enfrentando dificultades para obtener visados de entrada a algunos países europeos que albergan carreras de la Copa del Mundo.

___

Vea aquí la cobertura completa de AP sobre deportes FUENTE: AP