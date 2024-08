Jefe militar de Ucrania dice que sus fuerzas controlan casi 1.300 kilómetros cuadrados de Rusia

El Ministerio de Defensa ruso dijo que Ucrania ha sufrido fuertes pérdidas humanas en Kursk, donde cerca de 6.000 soldados han muerto o han resultado heridos, y que más de 70 tanques han sido destruidos, junto con decenas de vehículos blindados. Estas cifras no han podido ser confirmadas de forma independiente.

UCRANIA-GUERRA

Vehículos militares pasan cerca de la frontera entre Rusia y Ucrania en la región de Sumy, Ucrania, el martes 13 de agosto de 2024. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved