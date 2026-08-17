Rusia sentencia a opositor a 11 años de cárcel por oponerse a la guerra en Ucrania

El opositor ruso Lev Shlosberg (cent) en el tribunal en Pskov, Rusia, el 17 de agosto del 2026. (AP foto) AP

El veredicto contra Lev Shlosberg, un alto dirigente del partido Yabloko, fue otro paso del Kremlin para sofocar la disidencia desde que Rusia invadió a su vecino en febrero de 2022. Yabloko es el único partido político oficial que se opone abiertamente a la guerra.

Shlosberg, de 63 años, es vicepresidente de Yabloko y fue diputado en la legislatura regional de Pskov entre 2016 y 2021. Fue juzgado en la ciudad de Pskov, a unos 600 kilómetros (370 millas) al noroeste de Moscú, acusado de “desacreditar” y difundir “información falsa” sobre el ejército ruso.

Los cargos se originaron en un debate en el que pidió poner fin a la guerra y en una publicación en su canal de Telegram de la portada de un tabloide británico que mostraba la imagen de una mujer ensangrentada junto a la del presidente ruso Vladímir Putin, con el titular: “La sangre de ella... las manos de él”. Shlosberg ha rechazado las acusaciones por considerarlas infundadas.

Fue el segundo juicio contra Shlosberg en los últimos dos años. También ha sido designado “agente extranjero”, una etiqueta que en Rusia tiene fuertes connotaciones peyorativas y conlleva un mayor escrutinio gubernamental. Fue declarado culpable de violar la normativa sobre agentes extranjeros.

En diciembre de 2025, fue puesto en detención preventiva por los nuevos cargos y desde entonces ha permanecido entre rejas.

En su declaración final ante el tribunal el viernes, Shlosberg manifestó que, durante 30 años, Rusia ha ido “desde las esperanzas de libertad hasta la destrucción casi completa de los derechos y libertades humanos y civiles”.

Sostuvo que la guerra en Ucrania ha “cambiado la vida de todos los ciudadanos rusos sin excepción”, y pronosticó que, cuando se conozca el verdadero número de muertos, “todo el país se estremecerá”.

Tras el veredicto, el partido Yabloko afirmó que Shlosberg recibió la “brutal sentencia” por “amor a la Patria y llamados a un alto el fuego”. En un comunicado en Telegram, el partido indicó que Shlosberg apelará el fallo.

Amnistía Internacional denunció el veredicto contra Shlosberg.

“Su procesamiento y condena arbitrarios son represalias flagrantes por ejercer su derecho a la libertad de expresión para pedir la paz”, declaró Marie Struthers, directora del grupo para Europa del Este y Asia Central.

“Las autoridades rusas deben liberar de inmediato e incondicionalmente a Lev Shlosberg y anular su condena”, añadió en su comunicado. “Deben derogar la legislación que criminaliza la expresión pacífica contra la guerra, poner fin a la persecución de los miembros y simpatizantes de Yabloko, y respetar los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación política de todos los rusos”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP