Rusia prueba nuevo misil balístico intercontinental

El nuevo misil ruso Sarmat es disparado, desde un lugar no divulgado en Rusia. Foto cortesía del Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia. (Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia via AP) AP

Putin indicó que el misil Sarmat, con capacidad nuclear, entraría en servicio de combate a finales de año. Fue construido para reemplazar al envejecido Voyevoda, de fabricación soviética.

“Este es el misil más poderoso del mundo”, declaró Putin, añadiendo que la potencia combinada de las ojivas del Sarmat, dirigidas individualmente a sus objetivos, es más de cuatro veces superior a la de cualquier equivalente occidental.

El líder ruso ha blandido repetidamente la espada nuclear después de enviar tropas a Ucrania en febrero de 2022 para intentar disuadir a Occidente de incrementar su apoyo a Ucrania.

Putin afirmó que el conflicto en Ucrania está llegando a su fin después de presidir el sábado un desfile militar en la Plaza Roja que conmemoró la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y que, por primera vez en casi dos décadas, no incluyó armamento pesado.

Desde que llegó al poder en 2000, Putin ha supervisado los esfuerzos para modernizar los componentes de fabricación soviética de la tríada nuclear rusa —desplegando cientos de nuevos misiles balísticos intercontinentales terrestres, incorporando nuevos submarinos nucleares y modernizando bombarderos con capacidad nuclear.

El esfuerzo de Rusia por renovar sus fuerzas nucleares empujó a Estados Unidos a iniciar una costosa modernización de su arsenal.

El último pacto de control de armas nucleares que quedaba entre Rusia y Estados Unidos expiró en febrero, dejando por primera vez en más de medio siglo sin límites a los dos mayores arsenales atómicos del mundo y alimentando los temores de una carrera armamentística nuclear sin restricciones.

El Sarmat está destinado a reemplazar unos 40 misiles Voyevoda de fabricación soviética. Su desarrollo comenzó en 2011 y, antes del martes, solo tenía una prueba exitosa conocida y al parecer sufrió una explosión masiva durante una prueba fallida en 2024.

Putin manifestó el martes que el Sarmat —parte de una serie de nuevas armas que dio a conocer en 2018, al afirmar que volverían inútiles a las defensas antimisiles estadounidenses— es tan potente como el Voyevoda, pero con mayor precisión. Señaló que es capaz de realizar un vuelo suborbital, lo que le da un alcance de más de 35.000 kilómetros (21.700 millas) y una capacidad ampliada para penetrar cualquier defensa antimisiles que pudiera desplegarse.

Las nuevas armas de Moscú incluyen el vehículo planeador hipersónico Avangard, capaz de volar 27 veces más rápido que la velocidad del sonido. Los primeros vehículos ya han entrado en servicio.

Rusia también ha incorporado el nuevo misil balístico de alcance intermedio Oreshnik, con capacidad nuclear, y ha utilizado dos veces su versión con armamento convencional para atacar Ucrania. El alcance del Oreshnik, de hasta 5.000 kilómetros (3.100 millas), le permite alcanzar cualquier objetivo en Europa.

Putin también anunció que Rusia se encuentra en las “etapas finales” del desarrollo del dron submarino Poseidón, con capacidad nuclear, y del misil de crucero Burevestnik, impulsado por reactores atómicos en miniatura.

El Poseidón está diseñado para explotar cerca de costas enemigas y provocar un tsunami radiactivo. El Burevestnik tiene un alcance prácticamente ilimitado gracias a la propulsión nuclear, lo que le permite merodear durante días, rodear las defensas aéreas y atacar desde una dirección inesperada.

Putin ha descrito esas nuevas armas como parte de una respuesta rusa al escudo antimisiles que Washington desarrolló tras su retirada en 2001 de un pacto de la Guerra Fría que limitaba las defensas antimisiles.

Los planificadores militares rusos han temido que un escudo antimisiles pudiera tentar a Washington a lanzar un primer ataque que inutilizara la mayor parte del arsenal nuclear de Moscú, con la esperanza de interceptar cualquier misil lanzado en represalia.

“Nos vimos obligados a considerar cómo garantizar nuestra seguridad estratégica frente a la nueva realidad y la necesidad de mantener un equilibrio estratégico de poder y la paridad”, indicó Putin.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP