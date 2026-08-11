Rusia mantiene detenidos a más de 16.000 civiles en la guerra en Ucrania, dice la ONU

ARCHIVO – Los participantes en una reunión del Consejo de Seguridad se levantan para un momento de silencio en la sede de Naciones Unidas, el 24 de febrero de 2023. (AP Foto/Seth Wenig, Archivo) AP

La “tortura y los malos tratos generalizados y sistemáticos”, incluida la violencia sexual por parte de Rusia contra detenidos civiles ucranianos y prisioneros de guerra, continúan, afirmó Claudia Fuentes Julio, secretaria general adjunta de la ONU para los derechos humanos.

Fuentes Julio habló en una reunión informal del Consejo de Seguridad de la ONU convocada el lunes por Letonia y Reino Unido para poner de relieve la difícil situación de civiles y soldados capturados durante la guerra que Rusia inició con una invasión a gran escala de su vecino en febrero de 2022. El consejo, del que Rusia es miembro permanente, escuchó los testimonios mientras Rusia y Ucrania intensifican sus ataques en el conflicto, que ya ha durado cuatro años.

Desde la invasión, señaló Fuentes Julio, el personal de derechos humanos de la ONU ha entrevistado a 910 prisioneros de guerra ucranianos y a 403 detenidos civiles tras su liberación. La ONU no ha podido visitar centros de detención en Rusia, y en su cifra estimada de personas retenidas no se indica cuántas son adultas o menores.

Más del 95% de los prisioneros de guerra ucranianos y el 85% de los detenidos civiles informaron haber sido torturados o maltratados, a menudo de manera reiterada, indicó la funcionaria de la ONU. También denunciaron agresiones sexuales y condiciones inhumanas, incluida la privación de alimentos y servicios médicos inadecuados.

La oficina de derechos humanos, con sede en Ginebra, “ha documentado la ejecución de 129 prisioneros de guerra ucranianos al inicio de su cautiverio, y la muerte de 48 prisioneros de guerra ucranianos bajo custodia, como resultado de tortura, negación de atención médica u otras condiciones inhumanas de detención”, manifestó Fuentes Julio.

El Consejo de Seguridad de la ONU también escuchó relatos desgarradores de la activista de derechos humanos tártara de Crimea Leniie Umerova, quien se describió como “prisionera política” de los rusos durante casi dos años, y de Khuan Leyva Garsiya, un soldado ucraniano que formó parte de los cientos de personas que resistieron durante meses en la acería Azovstal, en la asediada ciudad de Mariúpol, antes de entregarse a los rusos en mayo de 2022.

Garsiya, nacido en Mariúpol de madre ucraniana y padre cubano, pasó 1.183 días como prisionero de guerra. Contó que pesaba 55 kilogramos (120 libras) cuando fue liberado, y sacó una foto de su cuerpo demacrado para mostrársela al consejo.

Relató que fue torturado, golpeado con mayor dureza y humillado más que otros prisioneros porque los rusos sospechaban que era un mercenario extranjero debido a su ascendencia cubana, o un espía estadounidense porque estudió en la universidad en Estados Unidos.

“Los rusos estaban indignados de que alguien con un vínculo con Cuba, a quien consideran un aliado, luchara contra su ejército de ocupación”, relató Garsiya, que aún forma parte del ejército ucraniano.

Afirmó que los rusos intentaron quebrar mentalmente a los prisioneros y obligarlos a confesar delitos falsificados mediante torturas que incluían congelamiento, palizas, descargas eléctricas y abuso sexual.

“Dos de mis amigos fueron golpeados hasta la muerte en centros de detención en la región de Donetsk”, declaró Garsiya. “Dos de mis amigos murieron por las condiciones a las que los sometieron en prisiones rusas y fueron devueltos en bolsas de plástico a la patria”.

En el caso de Umerova, su cautiverio comenzó cuando intentó entrar en Rusia desde Georgia para visitar a su padre gravemente enfermo en Crimea, que forma parte de Ucrania, pero ha estado ocupada por Rusia desde 2014.

Contó que fue puesta bajo detención por “cargos inventados”. Pero, a diferencia de muchas otras personas, pudo contactar a un abogado. En el tercer mes, indicó, su abogado consiguió su liberación mediante una orden judicial.

“Pero en cuanto se abrieron las puertas de la prisión, me pusieron una bolsa en la cabeza y me llevaron otra vez”. En seis meses, dijo, fue trasladada a siete instalaciones distintas, lo que calificó como “un carrusel de represión”.

Lo que le ocurrió, sostuvo Umerova, forma parte de un sistema que Rusia utiliza para detener ilegalmente, aislar, torturar y falsificar cargos contra civiles. Mencionó a media docena de mujeres que hoy están en prisiones rusas y afirmó que al menos 84 mujeres han enfrentado procesos penales.

La ONU también informó que detenidos rusos denunciaron abusos

Expertos en derechos humanos de la ONU también entrevistaron a 816 rusos y a 57 prisioneros de guerra de terceros países —provenientes de más de 45 naciones— que eran miembros de las fuerzas armadas rusas en Ucrania, señaló Fuentes Julio, la secretaria general adjunta.

Cerca de la mitad de ellos reportó tortura o malos tratos, principalmente durante las etapas iniciales del cautiverio y los interrogatorios por parte de ucranianos, explicó. Pero los monitores de la ONU informaron que, una vez que llegaron a centros de detención ucranianos, “las condiciones cumplen, en términos generales, con el derecho internacional humanitario y han mejorado desde 2022”.

La embajadora adjunta de Rusia ante la ONU, Maria Zabolotskaya, dijo al consejo que las fuerzas armadas rusas cumplen con el derecho internacional humanitario, que incluye el trato a los prisioneros. Afirmó que los prisioneros rusos en Ucrania enfrentaban “tortura y degradación, y abuso moral y físico”.

Calificó la reunión del Consejo de Seguridad como parte de “una campaña de desinformación contra Rusia”, financiada por países de la OTAN involucrados en el conflicto en Ucrania. El objetivo, sostuvo, “es descarrilar los esfuerzos hacia un acuerdo de paz y justificar ataques contra el territorio de Rusia y contra civiles”.

El embajador adjunto de Ucrania ante la ONU, Volodymyr Pavlichenko, dijo que le llamó la atención que, durante la reunión del lunes, Rusia no estuviera dispuesta a debatir el regreso de los prisioneros de guerra —“incluidos sus propios prisioneros de guerra”— y de todos los detenidos civiles, incluidos los menores secuestrados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP