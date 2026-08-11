Rusia libera a estadounidense detenido ante reportes de maltratos, dice grupo

Robert Gilman y su hermana Lexie Hudson en Lilburn, Georgia, en 2019. Foto suministrada por la familia Gilman (Familia Gilman via AP) AP

Banderas rusas y estadounidenses en el Aeropuerto Vnukovo de Moscú el 11 de abril del 2017. (AP foto/ Ivan Sekretarev) AP

Robert Gilman va camino a un hospital militar en Texas donde será evaluado y recibirá tratamiento médico y psicológico, manifestó Eric ‌Lebson, director de estrategia de Global Reach, un grupo que ha estado trabajando para liberarlo a él y a otros estadounidenses detenidos en el extranjero.

La familia de Gilman ha volado a Texas para estar con él, incluida su madre, quien estaba en Rusia intentando verlo en el hospital.

Gilman, un maestro de 32 años detenido desde 2022, recibió inicialmente una condena de tres años y medio en 2022, cuando fue declarado culpable de golpear a un policía después de que lo bajaran de un tren por causar un disturbio.

Posteriormente fue declarado culpable de atacar a un inspector penitenciario durante una revisión de celda, golpear a un investigador y agredir a un guardia, y en octubre de 2024 fue condenado a ocho años y un mes.

Su condena se amplió el año pasado a 10 años después de que fuera declarado culpable de agredir a guardias penitenciarios.

Antes de ser sacado de Rusia había estado en “un estupor disociativo” durante 47 días debido a los abusos que ha sufrido en prisión, señaló Lebson.

Gilman había sido trasladado a un hospital civil donde estaba conectado a una sonda de alimentación y esposado a una cama.

El senador estadounidense Edward Markey había instado a Rusia y a Estados Unidos a trabajar juntos para lograr la liberación del residente de Massachusetts.

Gilman era uno de al menos ocho estadounidenses que permanecen detenidos en Rusia tras una serie de intercambios de prisioneros con Estados Unidos en los últimos años.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP